Финансы
Сбербанк: россияне в среднем выплачивают ипотеку за 6-7 летРИА Новости 02:05
Глава крупнейшего российского банка Герман Греф в феврале говорил, что Сбербанк ожидает в этом году снижения темпов роста выдачи ипотеки по сравнению с прошлым годом.
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Представитель Сбербанка подсказал, как повысить шансы на получение ипотеки
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