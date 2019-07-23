Глава крупнейшего российского банка Герман Греф в феврале говорил, что Сбербанк ожидает в этом году снижения темпов роста выдачи ипотеки по сравнению с прошлым годом.

Сбербанк: россияне в среднем выплачивают ипотеку за 6-7 лет

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.

Армия и оружие Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.

Происшествия В Екатеринбурге сожгли автомобиль координатора «Народного контроля» В ночь на 23 июля в Екатеринбурге неизвестные подожгли автомобиль координатора проекта «Народный контроль» свердловского отделения «Единой России» Дмитрия Чукреева.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Происшествия В больнице рассказали о состоянии Инны Чуриковой Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в больнице.

Происшествия «Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31 Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.

Гаджеты В офисе с 7 утра, ездит на на велосипеде: что известно о преемнике Джонни Айва и, возможно, будущем главе Apple Художник, написавший iPhone: почему Джонатан Айв был так важен для Apple Вот что о нем рассказали Bloomberg действующие и бывшие сотрудники Apple на условиях анонимности: Уильямс приезжает в офис до 7 часов утра и задерживается до позднего вечера.

Политика США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

Общество Стало известно отношение россиян к татуировкам От своих татуировок хотели бы избавиться 27 процентов россиян — так чаще всего отвечали люди старше 60 лет (35 процентов).

Политика ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.

Транспорт Парковочные места хотят сузить в России Парковочные места, расположенные вдоль дороги, могут сузить до 2 м и сделать короче до 5,5 м.

Происшествия На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.

Общество Китаю никто не нужен, он нужен всем В случае с Китаем есть несколько стандартных сюжетов, по которым пропагандистская война ведется с унылым упорством и с полным игнорированием фактов, но тут в июле из-за угла выскочили две цифры (0,2 процента экономического роста и "впервые за 27 лет"), и началось.

Политика Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой войны Германию Власти Польши пригласили Германию на годовщину начала Второй мировой войны, сообщает пресс-служба президента республики.

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Шоу-бизнес Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда» На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.

Технологии В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.