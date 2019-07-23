«При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.

Армия и оружие Южная Корея пригрозила России жесткими мерами Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.

Единоборства Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя Боксер Максим Дадашев скончался от травм, которые получил во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Происшествия Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.

Экономика Поток мигрантов в Россию признали аномальным Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.

Политика Умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн В Пекине в возрасте 90 лет скончался бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Происшествия Двое россиян погибли в Италии при крушении вертолета Итальянские власти расследуют крушение вертолета Robinson 66 у острова Горгона в провинции Ливорно, в результате которого погибли два человека, передает «Интерфакс».

Происшествия Отказавшихся платить за фото туристов избили в Крыму В городе Судак в Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с орлом, избили отдыхающих за отказ платить за фото.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Экономика Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.

Политика В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки «Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).

Общество Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.

Политика Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост британского премьера Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на должность нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии.

Футбол Игрок сборной Уругвая не перейдет в московский «Спартак» Гастон Перейро, который, по информации СМИ, должен был этим летом оказаться в стане московского "Спартака", не перейдет к красно-белым, передает Sport24.

Кино Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из советского колхоза В 2020 году американская киностудия Warner Bros. планирует экранизировать графическую новеллу под названием «Супермен: Красный сын», написанную автором комиксов Марком Милларом.

Футбол Зырянов: «„Спартак“ — любимая команда России. Выпуская своих воспитанников, играет непонятно во что» Экс-футболист «Зенита», а ныне главный тренер молодежной команды сине-бело-голубых Константин Зырянов на примере московского «Спартака» объяснил, почему петербургская команда под руководством Сергея Семака не делает ставку на своих воспитанников.

Экономика Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.

Политика Савченко прокомментировала своё поражение на выборах в Раду Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.

Спорт Британский пловец привёл в ярость замешанного в допинге Сунь Яна Британец отказался пожать своему сопернику руку и не стал с ним фотографироваться, чем привёл Сунь Яна в ярость: китаец демонстративно накричал на своего оппонента.