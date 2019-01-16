Экономика
Сбербанк отрицает создание региональной авиакомпании на базе UtairКоммерсантъ 07:29
Глава Сбербанка Герман Греф отрицает появившуюся ранее в СМИ информацию о создании региональной авиакомпании на базе Utair и аннулировании долгов перевозчика.
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Это кто-то из ваших братьев или сестер генерирует. Да нет, конечно, такого в планах.
— Герман Греф, российский политикURA.Ru 05:48
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