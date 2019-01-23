Экономика

Сбербанк отменит комиссии за внутрибанковские переводыКоммерсантъ 02:51

Сбербанк России будет постепенно снижать комиссии за денежные переводы физлиц внутри своих территориальных банков, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
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Герман Греф
Мы уже начали вводить всевозможные пакеты для разных клиентов. В начале прошлого года мы приняли решение о постепенном снижении комиссий до их полной отмены.
— Герман Греф, российский политикФедералПресс 04:33

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Сбербанк отменит комиссии за внутрибанковские переводы

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Сбербанк отменит комиссию за денежные переводы

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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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