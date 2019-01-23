Экономика

Сбербанк отменит комиссии за внутрибанковские переводыКоммерсантъ 02:51

Сбербанк России будет постепенно снижать комиссии за денежные переводы физлиц внутри своих территориальных банков, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
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Герман Греф
Мы уже начали вводить всевозможные пакеты для разных клиентов. В начале прошлого года мы приняли решение о постепенном снижении комиссий до их полной отмены.
— Герман Греф, российский политикФедералПресс 04:33

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