Экономика
Общая стоимость акций кредитной организации на закрытии торгов Мосбиржи в четверг, 22 ноября, достигла 4 трлн 435,4 млрд рублей. Это позволило Сбербанку обогнать «Роснефть». Её капитализация по итогам торгов снизилась до 4 трлн 364,9 млрд рублей, сообщает ТАСС.
News.ruвчера в 20:27
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Энергетика
Цена Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые с ноября 2017 года
Нефть продолжает движение вниз, вернувшись к "медвежьему" тренду, Brent в ходе торгов пробила важный уровень поддержки и усилила падение до 3,5%, опустившись до $60,3 за баррель.
Обновлено в 06:28
Экономика
Совет федерации одобрил поправки в бюджет 2018 года
Поправки в бюджет 2018 года одобрены на заседании Совета федерации, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:27
Экономика
«Роснефть» подала в суд на трейдера
Госкомпания «Роснефть» подала в Арбитражный суд Москвы иск к топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) – «Солид товарные рынки», следует из карточки дела.
Обновлено в 06:28
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский»
Центробанк с 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский».
Обновлено в 06:06
Финансы
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 74,94 рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 13,37 копейки, до 74,9385 рубля, курс доллара увеличился на 5,97 копейки, до 65,6664 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:24
Экономика
Верховная рада утвердила госбюджет Украины на 2019 год
Верховная рада Украины приняла в целом закон о государственном бюджете страны на 2019 год, предусмотрев нем предельный уровень дефицита в размере почти 90 млрд гривен ($3,21 млрд).
Обновлено в 06:11
Экономика
ФОМ рассказал о снижении числа не замечающих кризис россиян
Каждый пятый россиянин (20%) считает, что в России нет кризиса, в 2016 году число жителей страны, не замечающих кризиса, составляло 14%.
Обновлено в 05:59
Экономика
Перенос серверов бронирования авиабилетов отложен — Минтранс РФ
Отмечается, что замминистра транспорта Александр Юрчик на форуме «Транспортная неделя» подчеркнул, что «после консультаций с авиакомпаниями» срок переноса на территорию России серверов бронирования и продаж авиабилетов был перенесен с 1 января 2020 года на 31 октября 2021 года.
Обновлено в 06:17
Экономика
Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии
Обновлено в 04:50
Экономика
Канализационный коллектор за 9,4 млрд рублей построят в Симферополе
Компания предложила за свои услуги 9,399 млрд рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта 11,123 млрд рублей с учетом НДС 18%, а также других налогов и пошлин.
Обновлено в 06:12
Экономика
Почта банк стал владельцем 100% акций «Мультикарты»
Почта банк стал владельцем 100% акций процессинговой компании "Мультикарта", выкупив у ВТБ оставшуюся долю в 25,33%, сообщили в пресс-службе банка.
Обновлено в 05:44
Экономика
Совфед ратифицировал временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном
Совет Федерации в пятницу ратифицировал соглашение, предусматривающее создание зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом и Ираном.
Обновлено в 06:01
Экономика
«Роснефть» и «Лукойл» готовятся к бурению скважины в Азовском море
Совместное предприятие "Роснефти" и "Лукойла" - "Приазовнефть" готовится к бурению второй разведочной скважины на месторождении Новое в Темрюкском заливе Азовского моря.
Обновлено в 06:17
Экономика
Российские компании оказались перспективнее европейских
«Лента» попала в группу компаний, рост EBITDA которых ожидается на уровне 5-10 процентов, в то время как у подавляющего большинства европейских сетей результаты не превысят 2-5 процентов.
Обновлено в 06:10
Экономика
Автоагрегатный завод на Урале готовится расширить поставки в США
Объем поставок российского завода, работающего в Курганской области, американскому производителю генераторов и электростанций вырастет в 2018 году до $3 млн с $2,4 млн в 2017 году, говорится в сообщении.
Обновлено в 06:05