Общая стоимость акций кредитной организации на закрытии торгов Мосбиржи в четверг, 22 ноября, достигла 4 трлн 435,4 млрд рублей. Это позволило Сбербанку обогнать «Роснефть». Её капитализация по итогам торгов снизилась до 4 трлн 364,9 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Сбербанк опять стал самой дорогой компанией РФ

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