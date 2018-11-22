Экономика
Общая стоимость акций кредитной организации на закрытии торгов Мосбиржи в четверг, 22 ноября, достигла 4 трлн 435,4 млрд рублей. Это позволило Сбербанку обогнать «Роснефть». Её капитализация по итогам торгов снизилась до 4 трлн 364,9 млрд рублей, сообщает ТАСС.
News.ruвчера в 20:27
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Энергетика
Цена Brent упала ниже $60 за баррель впервые с октября 2017 года
Цена нефти Brent в пятницу усилила падение до более чем 4% и опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017 года, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:39
Экономика
Совет Федерации одобрил введение налога для самозанятых
Сенаторы на заседании 23 ноября одобрили закон о введении экспериментального налога на профессиональный доход самозанятых россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:38
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский»
Центробанк с 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский».
Обновлено в 08:14
Экономика
«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера
Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.
Обновлено в 08:12
Экономика
Медведев рассказал о пользе цифровизации транспорта
Цифровые решения в сфере пассажирских перевозок будут очень полезны для людей с ограниченными возможностями, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:37
Экономика
Суд Киева снял арест с акций украинской «дочки» Сбербанка
Арест с акций и имущества Сбербанка (Киев) сняты Киевским апелляционным судом, говорится в материалах суда Единого реестра судебных решений Украины.
Обновлено в 08:25
Экономика
Верховная рада под утро приняла бюджет Украины на 2019 год
Верховная рада Украины после долгих ночных дискуссий около 6 утра по местному времени приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, сообщает «УНИАН».
Обновлено в 08:09
Энергетика
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» ещё $3,8 млн
«Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в октябре в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 08:32
Экономика
Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии
Обновлено в 08:33
Экономика
Правительство утвердило прогноз социально-экономического развития РФ
Правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 06:30
Экономика
Перенос серверов бронирования авиабилетов отложен — Минтранс РФ
Отмечается, что замминистра транспорта Александр Юрчик на форуме «Транспортная неделя» подчеркнул, что «после консультаций с авиакомпаниями» срок переноса на территорию России серверов бронирования и продаж авиабилетов был перенесен с 1 января 2020 года на 31 октября 2021 года.
Обновлено в 06:46
Экономика
Карлос Гон выплачивал деньги Nissan своей сестре
Вчера вечером стало также известно, что родная сестра Гона, проживающая в Бразилии, более 15 лет формально числилась сотрудницей Nissan, фактически не занимая никакой должности и получала выплаты от японской компании в размере 100 тысяч долларов в год.
Обновлено в 08:00
Экономика
Moody’s оценило перспективы роста российских ритейлеров
Российские ритейлеры X5 Retail Group и «Лента» покажут более динамичный рост в 2019 году, чем европейские торговые сети.
Обновлено в 07:23
Экономика
Норвегия поднимет стоимость электричества для майнеров в 34 раза
Правительство Норвегии подготовило поправки к государственному бюджету, согласно которым майнерам перестанут предоставлять льготное электричество, пишет CoinDesk.
Обновлено в 07:50
Экономика
В Тюменской области принят дефицитный бюджет
Депутаты Тюменской областной думы 23 ноября приняли региональный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено в 08:35