Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматахREGNUM 04:06
Сбербанк не вводил никаких масштабных ограничений на приём пятитысячных купюр в банкоматах кредитной организации. Более того, подобные ограничения не действуют и на банкноты других номиналов. Об этом заявили в пресс-службе российского банка.
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Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Хоккей
Хоккеист Кучеров побил очередной рекорд НХЛ
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Ливийская армия начала наступление на Триполи
Обновлено в 09:00
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Общество
ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права
Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.
Обновлено в 08:54
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Бизнесмен Илон Маск потерял свыше миллиарда долларов за две минуты торгов на бирже: причиной этому стало падение акций Tesla сразу на 11%.
Обновлено в 07:03
Путешествия
Конюхов не смог добраться до мыса Горн на весельной лодке в срок
Путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, не успел завершить переход через Южный океан до мыса Горн за 120 дней, как планировал ранее.
Обновлено в 07:35
Хоккей
В Уфе проигравшие «Авангарду» игроки «Салавата Юлаева» устроили драку
В минувший четверг на «Уфа-Арене» состоялась четвертая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом».
Обновлено в 06:43
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Политика
Сенатора удивили иски от родственников жертв Boeing МН17 к России
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в интервью РИА ФАН коллективные иски к России от родственников погибших при крушении малайзийского Boeing МН17.
Обновлено в 08:40
Политика
Кровь на алкотест у Зеленского взял актер из сериала «Сваты»
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал анализ крови.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Авто
Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире
Обновлено в 04:26
Культура
Amazon купил права на показ российского сериала «Гоголь»
Amazon Prime Video купил права на показ российского сериала «Гоголь», сообщает пресс-служба холдинга «Газпром-медиа», которому принадлежат права на сериал.
Обновлено в 09:10
Политика
Эрдоган сравнил условия по поставкам Patriot и С-400 Турции
США не смогли убедить Турцию отказаться от закупок российских ЗРК «Триумф» в пользу систем Patriot.
Обновлено в 08:59
Наука
В Перу нашли останки четвероногого кита
Останки четвероногого кита времен эоценовой эпохи (около 42,6 миллиона лет назад) нашли в Перу, пишет Current Biology.
Обновлено в 08:19
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
В Татарстане три человека пили «незамерзайку» и погибли
По версии следствия, потерпевшие употребляли спиртосодержащую жидкость, которую родственница одного из погибших приобрела накануне.
Обновлено в 07:16
Политика
Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти тест WADA
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко предложил кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому перед дебатами пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Полицейские пойдут под суд за кражу янтаря
По данным следствия, в 2016 году фигуранты под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий применили силу к сотруднику бизнес-парка «Румянцево», принудив его отдать 4 кг необработанного янтаря и 200 тыс. рублей.
Обновлено в 07:23
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Футбол
Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждёт возвращения в футбол Александра Кокорина, а также надеется, что клуб будет всячески поддерживать спортсмена.
Обновлено в 05:04
Политика
Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков намерен обжаловать это решение в суде. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено в 03:03