Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматахREGNUM 04:06
Сбербанк не вводил никаких масштабных ограничений на приём пятитысячных купюр в банкоматах кредитной организации. Более того, подобные ограничения не действуют и на банкноты других номиналов. Об этом заявили в пресс-службе российского банка.
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Армия и оружие
Совбез ООН призвал Хафтара прекратить военные столкновения в Ливии
Организация призвала Ливийскую национальную армию (ЛНА), подконтрольную маршалу Халифу Хафтару, избежать военного столкновения и пригрозила привлечь виновных в продолжении конфликта к ответственности.
Обновлено в 18:27
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.
Обновлено в 15:34
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Общество
СКР начал проверку покушения на Пулковскую обсерваторию
Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проведет проверку в связи с ситуацией вокруг Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН, защитную территорию которой пытаются застроить жилыми домами.
Обновлено в 17:25
Политика
Киевский стадион запланировал другие мероприятия на день дебатов
На киевском стадионе «Олимпийский», где кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко 19 апреля намерены провести свои дебаты, запланированы другие мероприятия.
Обновлено в 18:36
Здоровье
Исследование показало, какие темы больше всего волнуют россиян
Россиян больше всего волнуют темы семьи, личных отношений и здоровья, а также футбол, отдых, музыка.
Обновлено в 20:35
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес
Годовалую дочь звезды шоу «Дом-2» мучили в больнице
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока
Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 03:51
Общество
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ на 20%
Boeing временно сократит производство самолетов 737 МАХ почти на 20% — с 52 до 42 экземпляров в месяц, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Денниса Мюленбурга.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Политика
Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Авто
Как выбрать правильное машинное масло?
Выбор моторного масла является весьма тяжелой задачей для большинства автовладельцев. Под каждый двигатель желательно подбирать свое масло.
Обновлено в 20:27
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Правительство Ленобласти найдет рабочим Ford новую работу
Сегодня на заводе Ford во Всеволожске прошла встреча рабочих и профсоюза с председателем комитета по труду и занятости.
Обновлено в 10:35
Политика
США продолжат постоянные контакты с Китаем по торговым вопросам
Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.
Обновлено в 19:23
Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400
Обновлено в 11:22
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:26
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Певица Ольга Бузова завоевала музыкальную премию в номинации «Лучшее шоу»
Певица Ольга Бузова получила золотую статуэтку музыкальной премии "Жара".
Обновлено в 21:20
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28