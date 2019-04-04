Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматахREGNUM 04:06

Сбербанк не вводил никаких масштабных ограничений на приём пятитысячных купюр в банкоматах кредитной организации. Более того, подобные ограничения не действуют и на банкноты других номиналов. Об этом заявили в пресс-службе российского банка.

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Общество ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.

Политика Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.

Политика Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Алексея Панина осудили за фото с дочкой и рюмкой коньяка Актер Алексей Панин в своем микроблоге Instagram опубликовал снимок со своей дочерью, которая продает ему рюмку с коньяком.

Экономика «Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту» Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.

Общество Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.

Наука Квантовый компьютер Михаила Лукина решил первую серьезную задачу Квантовая вычислительная машина, созданная в Гарварде группой Михаила Лукина, решила первую серьезную задачу, экспериментально подтвердив теорию, описывающую рождение Вселенной и переходы между разными формами материи.

Политика В Кремле прокомментировали данные о желающих эмигрировать россиянах Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Политика Нужно 2-3 дня: Супрун сомневается в достоверности результатов анализов Порошенко Президент Украины и кандидат Петр Порошенко сдал анализы на содержание в крови наркотиков и алкоголя - первые результаты будут готовы в течение двух часов.

Экономика Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,3% Годовая инфляция в России в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщается в материалах Росстата.

Политика Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков намерен обжаловать это решение в суде. Об этом он написал в своем Facebook.

Происшествия Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.

Транспорт На строительство ЕКАД свердловские власти получат ещё 300 млн Власти Свердловской области в 2019 году получат ещё 300 млн рублей на строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Экономика Минтруд планирует сократить число бедных россиян на 20% Минтруд задумал к 2024 году сократить число бедных россиян на 20% – с 19,3 до 15,3 млн человек.

Кино Медведев назвал фильмы Данелии поэтичными и мудрыми Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на смерть кинорежиссера Георгия Данелии.

Происшествия В Тверском суде Москвы произошла массовая драка В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Происшествия Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.