Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматахREGNUM 04:06
Сбербанк не вводил никаких масштабных ограничений на приём пятитысячных купюр в банкоматах кредитной организации. Более того, подобные ограничения не действуют и на банкноты других номиналов. Об этом заявили в пресс-службе российского банка.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено вчера в 11:46
Энергетика
Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо
Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:28
Футбол
В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном
В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Политика
Задержаны активисты, «похоронившие» Путина в Петербурге
4 апреля сотрудники уголовного розыска задержали гражданского активиста Андрея Жексимбаева и пресс-секретаря движения "АгитРоссия" Григория Кудрявцева, сообщает "ОВД-Инфо".
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко
Обновлено вчера в 11:39
Здоровье
В Таганроге здоровую женщину признали психбольной
В психиатрической больнице женщина оказалась однажды в 2014 году.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Из-за жестокого обращения с псом Серегой возбудили уголовное дело
По факту жестокого обращения с псом Серегой, который едва не погиб под колесами электрички в Ленобласти, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 03:32
Музыка
Мик Джаггер перенес операцию на сердце
Обновлено в 04:40
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Энергетика
«Роснефть» открыла офис в Сингапуре
"Роснефть" открыла офис дочерней структуры Rosneft Singapore в Сингапуре.
Обновлено в 04:01
Технологии
AliExpress будет продавать российские товары по всему миру
Alibaba Group, которой принадлежит эта торговая площадка AliExpress, заявила, что отказывается от монополии на продажу только китайских товаров, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 03:52
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Европарламент одобрил новую версию газовой директивы
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС, который касается строительства газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:44
Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В поликлинику Екатеринбурга подкинули младенца
Через некоторое время женщина положила младенца на сиденья для посетителей и со старшим ребенком покинула поликлинику.
Обновлено в 03:12
Политика
Анализ крови у Зеленского брал актер из его сериала
Анализ крови у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского брал медработник Владислав Кирякулов, в прошлом актер сериала "Сваты".
Обновлено в 05:05
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о крабовых аукционах
На заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам одобрили законопроект.
Обновлено 03 апреля в 17:22
Происшествия
В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа
3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Общество
Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации мужчин
Обновлено вчера в 14:42
Экономика
Минпромторг в I полугодии ожидает завершения испытаний газовой турбины
Минпромторг РФ ожидает завершения испытаний опытно-промышленного образца отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М в первом полугодии 2019 года, заявил глава ведомства Денис Мантуров, выступая на коллегии Минэнерго.
Обновлено в 05:49
Транспорт
В Москву вернулись дачные пробки
Обновлено в 05:41
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Политика
Песков рассказал о желающих покинуть США американцах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опрос американского института общественного мнения об эмиграционных настроениях россиян, согласно результатам которого каждый пятый гражданин России хотел бы эмигрировать.
Обновлено в 06:13
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Единоборства
Стал известен следующий соперник Петра Яна в UFC
Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян встретится с Джимми Риверой.
Обновлено в 01:36