Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматахREGNUM 04:06

Сбербанк не вводил никаких масштабных ограничений на приём пятитысячных купюр в банкоматах кредитной организации. Более того, подобные ограничения не действуют и на банкноты других номиналов. Об этом заявили в пресс-службе российского банка.

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Энергетика Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Футбол В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.

Политика Задержаны активисты, «похоронившие» Путина в Петербурге 4 апреля сотрудники уголовного розыска задержали гражданского активиста Андрея Жексимбаева и пресс-секретаря движения "АгитРоссия" Григория Кудрявцева, сообщает "ОВД-Инфо".

Здоровье В Таганроге здоровую женщину признали психбольной В психиатрической больнице женщина оказалась однажды в 2014 году.

Происшествия Из-за жестокого обращения с псом Серегой возбудили уголовное дело По факту жестокого обращения с псом Серегой, который едва не погиб под колесами электрички в Ленобласти, возбуждено уголовное дело.

Энергетика «Роснефть» открыла офис в Сингапуре "Роснефть" открыла офис дочерней структуры Rosneft Singapore в Сингапуре.

Технологии AliExpress будет продавать российские товары по всему миру Alibaba Group, которой принадлежит эта торговая площадка AliExpress, заявила, что отказывается от монополии на продажу только китайских товаров, пишет «Коммерсант».

Происшествия Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Политика В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.

Политика Европарламент одобрил новую версию газовой директивы Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС, который касается строительства газопровода «Северный поток-2».

Армия и оружие Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».

Происшествия В поликлинику Екатеринбурга подкинули младенца Через некоторое время женщина положила младенца на сиденья для посетителей и со старшим ребенком покинула поликлинику.

Политика Анализ крови у Зеленского брал актер из его сериала Анализ крови у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского брал медработник Владислав Кирякулов, в прошлом актер сериала "Сваты".

Экономика Госдума рассмотрит законопроект о крабовых аукционах На заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам одобрили законопроект.

Происшествия В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа 3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.

Экономика Минпромторг в I полугодии ожидает завершения испытаний газовой турбины Минпромторг РФ ожидает завершения испытаний опытно-промышленного образца отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М в первом полугодии 2019 года, заявил глава ведомства Денис Мантуров, выступая на коллегии Минэнерго.

Экономика Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.

Политика Песков рассказал о желающих покинуть США американцах Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опрос американского института общественного мнения об эмиграционных настроениях россиян, согласно результатам которого каждый пятый гражданин России хотел бы эмигрировать.

Экономика Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.