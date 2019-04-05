Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматахREGNUM 04:06

Сбербанк не вводил никаких масштабных ограничений на приём пятитысячных купюр в банкоматах кредитной организации. Более того, подобные ограничения не действуют и на банкноты других номиналов. Об этом заявили в пресс-службе российского банка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сбербанк опроверг информацию об ограничении приема купюр банкоматами

РБК05:10

Сбербанк опроверг информацию об ограничении приема пятитысячных купюр в банкоматах

РИАМО03:59

Сбербанк и МКБ ограничивали прием пятитысячных купюр

Коммерсантъвчера в 22:26

Сбербанк заявил, что не ограничивал прием пятитысячных купюр в банкоматах

РИА Новости02:59

В Сбербанке опровергли информацию о масштабных ограничениях приема купюр в банкоматах

ТАСС02:44

Сбербанк опроверг ограничение приема крупных купюр в банкоматах

Москва 2403:17

Часть банкоматов опять не принимает купюры в 5000 рублей

Ведомостивчера в 15:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено вчера в 11:46
Энергетика

Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо

Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:28
Футбол

В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном

В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Политика

Задержаны активисты, «похоронившие» Путина в Петербурге

4 апреля сотрудники уголовного розыска задержали гражданского активиста Андрея Жексимбаева и пресс-секретаря движения "АгитРоссия" Григория Кудрявцева, сообщает "ОВД-Инфо".
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко

Обновлено вчера в 11:39
Здоровье

В Таганроге здоровую женщину признали психбольной

В психиатрической больнице женщина оказалась однажды в 2014 году.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Из-за жестокого обращения с псом Серегой возбудили уголовное дело

По факту жестокого обращения с псом Серегой, который едва не погиб под колесами электрички в Ленобласти, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 03:32
Музыка

Мик Джаггер перенес операцию на сердце

Обновлено в 04:40
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Энергетика

«Роснефть» открыла офис в Сингапуре

"Роснефть" открыла офис дочерней структуры Rosneft Singapore в Сингапуре.
Обновлено в 04:01
Технологии

AliExpress будет продавать российские товары по всему миру

Alibaba Group, которой принадлежит эта торговая площадка AliExpress, заявила, что отказывается от монополии на продажу только китайских товаров, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 03:52
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Политика

Европарламент одобрил новую версию газовой директивы

Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС, который касается строительства газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:44
Армия и оружие

Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

В поликлинику Екатеринбурга подкинули младенца

Через некоторое время женщина положила младенца на сиденья для посетителей и со старшим ребенком покинула поликлинику.
Обновлено в 03:12
Политика

Анализ крови у Зеленского брал актер из его сериала

Анализ крови у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского брал медработник Владислав Кирякулов, в прошлом актер сериала "Сваты".
Обновлено в 05:05
Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о крабовых аукционах

На заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам одобрили законопроект.
Обновлено 03 апреля в 17:22
Происшествия

В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа

3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Общество

Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации мужчин

Обновлено вчера в 14:42
Экономика

Минпромторг в I полугодии ожидает завершения испытаний газовой турбины

Минпромторг РФ ожидает завершения испытаний опытно-промышленного образца отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М в первом полугодии 2019 года, заявил глава ведомства Денис Мантуров, выступая на коллегии Минэнерго.
Обновлено в 05:49
Транспорт

В Москву вернулись дачные пробки

Обновлено в 05:41
Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Политика

Песков рассказал о желающих покинуть США американцах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опрос американского института общественного мнения об эмиграционных настроениях россиян, согласно результатам которого каждый пятый гражданин России хотел бы эмигрировать.
Обновлено в 06:13
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Происшествия

В Перми пьяный посетитель кафе избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 06:02
Единоборства

Стал известен следующий соперник Петра Яна в UFC

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян встретится с Джимми Риверой.
Обновлено в 01:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное