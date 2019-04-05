Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматахREGNUM 04:06
Сбербанк не вводил никаких масштабных ограничений на приём пятитысячных купюр в банкоматах кредитной организации. Более того, подобные ограничения не действуют и на банкноты других номиналов. Об этом заявили в пресс-службе российского банка.
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Авто
Заводы Ford в России может купить Hyundai
Южнокорейская Hyundai входит в число претендентов на закрывающиеся заводы Ford в России.
Обновлено в 10:33
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Не менее 35 человек ранены в ДТП с десятками машин под Мадридом
В аварию попали около 50 автомобилей, в результате пострадали несколько десятков человек.
Обновлено в 15:16
Наука
Квантовый компьютер Михаила Лукина решил первую серьезную задачу
Квантовая вычислительная машина, созданная в Гарварде группой Михаила Лукина, решила первую серьезную задачу, экспериментально подтвердив теорию, описывающую рождение Вселенной и переходы между разными формами материи.
Обновлено 02 апреля в 09:27
Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина
В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Спорт
Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой
Обновлено в 06:59
Авто
Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию «для меломанов»
Компания Toyota представила особую версию кроссовера C-HR «для меломанов».
Обновлено в 11:23
Политика
Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 08:11
Политика
Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Политика
Швейцария представит интересы США в Венесуэле
США и Швейцария договорились о том, что Берн будет представлять интересы Вашингтона в Венесуэле в связи со свертыванием американского посольства в Каракасе, пишет в пятницу, 5 апреля, Reuters.
Обновлено в 14:06
Экономика
Почти 120 человек задержаны в ходе последних протестов в Венесуэле
Почти 120 человек задержаны в ходе последних протестов в Венесуэле из-за отсутствия электричества и воды.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Маленькая девочка сбежала из дома с котом в Свердловской области
В Свердловской области 12-летняя девочка ушла из дома, взяв с собой кота. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.
Обновлено в 14:44
Наука
Ученые: одно яйцо в день на 26% снижает риск инсульта
По мнению китайских исследователей, наличие яиц в регулярном рационе значительно снижает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
В августе прошлого года сообщалось, что Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией.
Обновлено в 04:59
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Политика
Зеленский перед дебатами с Порошенко проверился на наркотики
Обновлено в 01:31
Футбол
СМИ: «Реал» согласовал контракт с Йовичем
Как утверждает Bild, "королевский клуб" уже согласовал контракт с 21-летним сербом. Соглашение с Йовичем будет рассчитано на шесть лет.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают, как изменилась Анастасия Заворотнюк после родов
В комментариях под постом многие поклонники Анастасии отметили, что после рождения дочери знаменитость стала выглядеть еще моложе.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Общество
МВД создаст базу данных школьниц в хиджабах
Обновлено в 11:44