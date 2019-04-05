Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматахREGNUM 04:06

Сбербанк не вводил никаких масштабных ограничений на приём пятитысячных купюр в банкоматах кредитной организации. Более того, подобные ограничения не действуют и на банкноты других номиналов. Об этом заявили в пресс-службе российского банка.

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

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