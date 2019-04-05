Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматахREGNUM 04:06

Сбербанк не вводил никаких масштабных ограничений на приём пятитысячных купюр в банкоматах кредитной организации. Более того, подобные ограничения не действуют и на банкноты других номиналов. Об этом заявили в пресс-службе российского банка.
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«ФК Открытие» ограничил прием купюр в ₽5 тыс. в некоторых банкоматах

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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
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Армия и оружие

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Как утверждает Bild, "королевский клуб" уже согласовал контракт с 21-летним сербом. Соглашение с Йовичем будет рассчитано на шесть лет.
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