Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматахREGNUM 04:06
Сбербанк не вводил никаких масштабных ограничений на приём пятитысячных купюр в банкоматах кредитной организации. Более того, подобные ограничения не действуют и на банкноты других номиналов. Об этом заявили в пресс-службе российского банка.
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Армия и оружие
Совбез ООН призвал Хафтара избежать военного столкновения в Ливии
Совет Безопасности (СБ) ООН обращается с призывом к Ливийской национальной армии, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, избежать военного столкновения.
Обновлено в 18:23
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Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас стал президентом Всемирного банка.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приостановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Футбол
Михаил Игнатов: «Точно отпраздную гол в ворота ЦСКА, если забью»
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов заявил, что отпразднует гол в ворота ЦСКА в матче 22-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 12:48
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Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Здоровье
Новая медицинская специальность появится в России
В Минздраве РФ сообщили, что с 2020 года в России появится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины.
Обновлено в 11:09
Общество
В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Политика
Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики
Обновлено в 11:31
Интернет
Голосовой помощник Google Assistant получил крупное обновление
Компания Google провела презентацию крупного обновления облачного сервиса персонального ассистента Google Assistant.Теперь голосовой помощник различает слова, которые совпадают в написании, но различаются по звучанию и значению.
Обновлено в 12:01
Энергетика
Белоруссия намерена повысить тариф на транзит нефти из России на 23%
Белоруссия намерена повысить тариф на транзит нефти из России на 23%. Об этом сообщил глава компании "Транснефть" Николай Токарев.
Обновлено в 09:46
Игры
Kotaku подтвердил, что следующая Assassin’s Creed будет о викингах
По словам Джейсона Шрайера, Kotaku получил информацию о скандинавском сеттинге следующей Assassin's Creed ещё несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:11
Общество
В Египте археологи обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
Археологи обнаружили на юге Египта в провинции Сохар древнюю гробницу эпохи династии Птолемеев, в которой хорошо сохранились настенные росписи и мумии животных, сообщает министерство по делам древностей Египта.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота
Опубликованы кадры проведения катерами Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" учебных стрельб ракетами "Москит" по отряду кораблей условного противника.
Обновлено в 06:38
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Музыка
Концерт Rammstein в Петербурге просят запретить из-за песен о насилии
В сети появилась петиция за отмену концертов немецкой группы Rammstein в Москве и Петербурге.
Обновлено в 17:35
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Роды пошли Анастасии Заворотнюк на пользу
Заворотнюк поразила всех тем, насколько беременность и роды пошли ей на пользу.
Обновлено в 11:04
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено в 17:43
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высмеял в Facebook оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено в 16:17
Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
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Обновлено в 13:09
Футбол
СМИ узнали о планах «МЮ» обменять Погба на двух футболистов «Реала»
По информации издания, футболист хочет перейти в мадридский «Реал» и уже попросил своего агента Мино Райолу сообщить об этом руководству испанского клуба.
Обновлено в 13:13
Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны
В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено вчера в 05:08
Технологии
Валюту VK Coin майнят уже 4 млн пользователей
За первые четыре дня сервисом майнинга внутренней валюты соцсети успели воспользоваться четыре миллиона пользователей Сервис VK Coin на платформе VK Apps был запущен 1 апреля этого года.
Обновлено в 11:04
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Михаил Боярский считал, что из его детей «ни черта не получится»
Артист рассказал, что много лет назад его время от времени посещала мысль о том, что из детей «ни черта не получится», а вот супруге он всегда был благодарен за то, что посвятила себя семье.
Обновлено в 18:00