Экономика
Сбербанк опроверг информацию о покупке Rambler GroupТАСС 08:43
Член управляющего комитета Rambler Group Рафаэль Абрамян также сообщил ТАСС, что медиахолдинг отрицает факт переговоров о продаже Сбербанку доли бизнесмена Александра Мамута в группе. Rambler Group является одним из ведущих участников российского рынка медиа и развлечений.
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Футбол
Зенит — Фенербахче 3:1
Обновлено в 11:45
Космос
Ракета «Союз» со спутником Egyptsat-A запущена с Байконура
Спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:42
Спорт
Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после конфликта с представителе Норвегии Йоханнесом Клэбо на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:40
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено в 14:59
Спорт
Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России
Обновлено в 13:00
Экономика
В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий
Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Транспорт
Названа дата прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту
Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря, сообщил глава дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко.
Обновлено в 15:50
Политика
Правительство Гуайдо признали 11 дипломатов Венесуэлы в США
Представительство оппозиции Венесуэлы в Соединенных Штатах приняло в свой состав 11 венесуэльских дипломатов, признавших правительство оппозиционера Хуана Гуайдо.
Обновлено в 13:32
Политика
Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией
Обновлено в 12:19
Футбол
Айнтрахт — Шахтер 4:1
Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 11:06
Политика
Захарова исключила повторение провокаций в Керченском проливе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявила, что Москва не допустит новых провокаций в Керченском проливе.
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военные сборы
Российский президент Владимир Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на военные сборы в 2019 году, сообщает 21 февраля официальный сайт правовой информации.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны
Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования.
Обновлено в 15:49
Футбол
Динамо (Киев) — Олимпиакос 1:0 (2-й тайм)
В первом матче команды сыграли вничью (2:2). Букмекеры предлагают поставить на победу «Олимпиакоса» за 3.52.
Обновлено в 06:39
Культура
Скончалась актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева
Актриса Дарья Егорычева, известная по сериалу "Глухарь", скончалась на 38-м году жизни в ночь на 21 февраля.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Каталонии около 30 человек пострадали в результате столкновений
В Каталонии 28 человек получили ранения в ходе столкновений протестующих с местной полицией Mossos d'Esquadra, сообщили в совете внутренних дел женералитета.
Обновлено в 08:49
Авто
УАЗ Hunter отнесли к категории грузовиков
Обновлено в 12:09
Политика
Верзилов: убийцы российских журналистов в ЦАР прилетели из Донбасса
Убийцы российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева прилетели в ЦАР из Донбасса и улетели обратно после преступления.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Галкин назвал ложью слухи о срочной операции Пугачевой
Телеведущий Максим Галкин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что его супруге — примадонне российской эстрады Алле Пугачевой — сделали срочную операцию на сердце.
Обновлено в 13:01
Футбол
В ЦСКА может перейти бразильский хавбек из «Васко да Гамы»
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал националиста до 22 марта
Под арестом фигурант уголовного дела останется до 22 марта.
Обновлено в 15:47
Происшествия
В Москве дагестанского блогера арестовали по подозрению в терроризме
Мещанский суд Москвы арестовал дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, подозреваемого в участии в террористической группировке "Исламское государство"* и вербовке новых сторонников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:49
Общество
Елена Малышева неожиданно отреагировала на критику «танца матки»
Телеведущая Елена Малышева отреагировала на критику и призывы отстранить ее от эфиров после того, как как в одном из выпусков ее программы "Жить здорово!" актриса Светлана Галка выступила с песней и танцем в костюме матки.
Обновлено в 15:53
Общество
В Петербурге при проверке мясокомбината обнаружили крысиные норы
Прокуратура Московского района совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при проверке мясокомбината "БиоРМ", где мясо хранилось при комнатной температуре, а в помещениях обнаружились крысиные норы, сообщает надзорное ведомство Петербурга.
Обновлено в 15:33
Общество
МЧС предупредило о метели в Москве 22 февраля
Столичный главк МЧС предупредил о метели в столице в пятницу, 22 февраля.
Обновлено в 14:08
Общество
Децл успел назвать наследника перед смертью
«Кирилл незадолго до трагического дня озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына», — написал он, пояснив, что таким образом Децл хотел защитить эти права от «нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений».
Обновлено в 09:56
Спорт
Российские биатлонисты выиграли одиночную смешанную эстафету ЧЕ
Обновлено в 13:41
Общество
Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер
Обновлено в 02:46
Политика
Почему Назарбаев отправил правительство в отставку
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство.
Обновлено в 15:37
Космос
NASA нашло в кораблях Boeing и SpaceX угрозу для космической программы
NASA предупредило компании Boeing и SpaceX о недоработках в пилотируемых кораблях, которые они разрабатывают.
Обновлено в 14:19