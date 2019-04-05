Экономика
Сбербанк ограничил приём пятитысячных купюр в банкоматахОреанда-Новости вчера в 14:52
Сбербанк России и Москоский Кредитный Банк ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах по причине вброса фальшивых банкнот соответствующего номинала. Неразбериха с приемом и выдачей из банкомата пятитысячных купюр началась ещё в конце прошлой недели.
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