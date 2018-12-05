В Сбербанке обосновали нововведение тем, что сейчас деньги зачисляются по номеру телефона на любую активную карту. При этом в определенных ситуациях переводы приходят на кредитную карту, что доставляет клиентам неудобства, поскольку за снятие средств с кредитки взимается комиссия.

с чего всё началось

Как пояснили в пресс-службе Сбербанка, к введению такого ограничения подтолкнули жалобы клиентов на случайные переводы средств на кредитную карту. Это происходило из-за того, что деньги, перечисленные по номеру телефона, зачислялись ранее на любую активную карту, включая кредитную.

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