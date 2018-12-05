Экономика

Сбербанк ограничил переводы средств по номеру телефона
REGNUM
вчера в 23:20

Как пояснили в пресс-службе Сбербанка, к введению такого ограничения подтолкнули жалобы клиентов на случайные переводы средств на кредитную карту. Это происходило из-за того, что деньги, перечисленные по номеру телефона, зачислялись ранее на любую активную карту, включая кредитную.
REGNUMвчера в 23:20
с чего всё началось

Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона

В Сбербанке обосновали нововведение тем, что сейчас деньги зачисляются по номеру телефона на любую активную карту. При этом в определенных ситуациях переводы приходят на кредитную карту, что доставляет клиентам неудобства, поскольку за снятие средств с кредитки взимается комиссия.
РИА Новостивчера в 16:42

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Сбербанк ограничил перевод денег на кредитные карты

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Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона

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Сбербанк ограничил переводы денег на кредитные карты

Газета.Ruвчера в 15:40

Сбербанк ограничил переводы денег по номеру телефона

RT на русскомвчера в 15:19

Сбербанк ограничил переводы денег на карты

Lenta.ruвчера в 14:44

В Сбербанке подтвердили информацию о вводе ограничения на перевод денег по номеру телефона

ТАССвчера в 12:39
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