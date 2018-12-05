Экономика
Клиенты Сбербанка смогут осуществить переводы денег по номеру телефона только на дебетовые карты, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
RT на русском15:19
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Энергетика
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефти
Министерской мониторинговый комитет сделки ОПЕК+ рекомендует сократить добычу нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.
Обновлено в 18:52
Финансы
Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара
"Комиссия призывает государства-члены включить в свои межправительственные соглашения с третьими странами типовое положение, разработанное комиссией, связанное с использованием евро в качестве валюты по умолчанию", - говорится в рекомендациях.
Обновлено в 21:03
Экономика
Bloomberg перечислил главные риски для мировой экономики в 2019 году
Экономика страны вырастет в 2019 году на 0,5%.
Обновлено в 17:18
Энергетика
Путин проведет телемост с месторождением Бованенково
Путин проведет в среду телемост в связи с выводом на проектную мощность месторождения Бованенково, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 17:54
Экономика
Стала известна причина резкого подорожания яиц
С учетом сложившейся ситуации на рынке, сезонный рост цен на яйца не может быть большим, считает он.
Обновлено в 21:32
Энергетика
Структура Фридмана купит нефтегазовую компанию в Мексике
Обновлено в 17:54
Экономика
Минфин предупредил о рисках отсрочки ипотечных выплат для граждан
Замглавы российского Минфина Алексей Моисеев назвал хорошей идею предоставления отсрочки по выплате ипотеки для граждан в трудных жизненных ситуациях, но отметил, что это может повлечь за собой некоторые издержки.
Обновлено в 10:32
Экономика
Вадим Беляев и «ФК Открытие» отозвали иски друг против друга
Основатель «Открытие Холдинга» Вадим Беляев и банк «ФК Открытие», переданный на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, отозвали иски друг против друга.
Обновлено в 13:50
Экономика
Почти половину ФЦП признали неэффективными
Почти половину ФЦП признали неэффективными Анализ исполнения федеральных целевых программ (ФЦП) за январь—сентябрь этого года показал, что только 13 из 24 программ можно признать эффективными — такие оценки были представлены вчера на заседании правительства.
Обновлено в 17:29
Экономика
Лизинговые сделки уравняют в прозрачности
АБР собирается ограничить недобросовестную конкуренцию в отрасли Ассоциация банков "Россия" (АБР) разработала проект поправок в закон "О финансовой аренде (лизинге )", меняющий действующий порядок раскрытия информации о заключенных договорах лизинга, рассказал "Ъ" источник на лизинговом рынке.
Обновлено в 17:54
Экономика
Schlumberger опять мешают санкции
Правкомиссия не стала рассматривать продажу EDC Правительственная комиссия по иноинвестициям даже не стала рассматривать приобретение международной Schlumberger крупнейшей российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC).
Обновлено в 14:19
Экономика
Бремя — деньги: налог на имущество в Москве вырастет до 2% в 2019 году
Налог на имущество организаций в Москве вырастет в 2019 году с 1,5% до 2%. Об этом «Известиям» рассказали в столичном департаменте экономической политики и развития.
Обновлено в 18:36
Экономика
Палладий впервые за 16 лет стал дороже золота
Стоимость палладия впервые за 16 лет превысила цену золота. Об этом сообщает Bloomberg в среду, 5 декабря.
Обновлено в 14:01
Экономика
Промсвязьбанк подал иск к компании Минца на 2,1 млрд руб
Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к компании «О1 груп финанс» (входит в O1 Group бизнесмена Бориса Минца).
Обновлено в 10:51
Экономика
Разрешить онлайн-торговлю лекарствами просят правительство
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила вице-премьеру Максиму Акимову обращение с просьбой включить разработку законопроекта о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами в план федерального проекта "Цифровая экономика".
Обновлено в 19:42