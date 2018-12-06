Экономика
Сбербанк пересмотрел порядок перевода средств на кредитную карту, об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе финансовой организации. Теперь зачислить деньги на кредитку можно исключительно по номеру карты, тогда как раньше это можно было также сделать по номеру телефона.
РИА Новостивчера в 16:42
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с чего всё началось
В Сбербанке обосновали нововведение тем, что сейчас деньги зачисляются по номеру телефона на любую активную карту. При этом в определенных ситуациях переводы приходят на кредитную карту, что доставляет клиентам неудобства, поскольку за снятие средств с кредитки взимается комиссия.РИА Новостивчера в 16:42
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