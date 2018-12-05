Экономика

Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
РИА Новости
вчера в 16:42

Сбербанк пересмотрел порядок перевода средств на кредитную карту, об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе финансовой организации. Теперь зачислить деньги на кредитку можно исключительно по номеру карты, тогда как раньше это можно было также сделать по номеру телефона.
РИА Новостивчера в 16:42
с чего всё началось

Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона

В Сбербанке обосновали нововведение тем, что сейчас деньги зачисляются по номеру телефона на любую активную карту. При этом в определенных ситуациях переводы приходят на кредитную карту, что доставляет клиентам неудобства, поскольку за снятие средств с кредитки взимается комиссия.
РИА Новостивчера в 16:42

Подробнее о событии

Сбербанк ограничил перевод денег на кредитные карты

Эхо Москвывчера в 20:10

Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона

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Газета.Ruвчера в 15:40

Сбербанк ограничил переводы денег по номеру телефона

RT на русскомвчера в 15:19

Сбербанк ограничил переводы денег на карты

Lenta.ruвчера в 14:44

В Сбербанке подтвердили информацию о вводе ограничения на перевод денег по номеру телефона

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