В Сбербанке обосновали нововведение тем, что сейчас деньги зачисляются по номеру телефона на любую активную карту. При этом в определенных ситуациях переводы приходят на кредитную карту, что доставляет клиентам неудобства, поскольку за снятие средств с кредитки взимается комиссия.

с чего всё началось

Сбербанк пересмотрел порядок перевода средств на кредитную карту, об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе финансовой организации. Теперь зачислить деньги на кредитку можно исключительно по номеру карты, тогда как раньше это можно было также сделать по номеру телефона.

Экономика Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Златкомбанка» Банк России с 6 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у КБ АО «Златкомбанк» (г. Москва), Банк является участником системы страхования вкладов, сообщается на сайте регулятора.

Энергетика Энергетика Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует участникам сделки сократить добычу нефти на первую половину 2019 года.

Экономика Экономика Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб.

Экономика Экономика Сбербанк станет агентом Минприроды по снижению выбросов в атмосферу Проект «Чистый воздух», входящий в нацпроект «Экология», предусматривает в 2019–2024 годах уменьшение на 20% совокупного объема выбросов в атмосферу в 12 наиболее загрязненных городах — крупных промышленных центрах России, включая Братск, Норильск, Череповец и Читу.

Экономика Экономика Евросоюз разработал план отказа от доллара Европейская комиссия планирует сделать евро более привлекательным для международных расчетов. План по усилению валюты опубликован 5 декабря.

Экономика Экономика В Bloomberg назвали риски для мировой экономики в 2019 году Информационное агентство Bloomberg подготовило список главных политических угроз для роста мировой экономики в 2019 году.

Экономика Экономика Инфляция в 2018 году превысит цель Центробанка Если цены вырастут на 0,2% и на следующей неделе, годовая инфляция превысит 4%, подсчитала главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова.

Экономика Экономика Новый глава Хакасии просит Счётную палату проверить бюджет республики Валентин Коновалов, возглавивший Хакасию по итогам второго тура губернаторских выборов 11 ноября, обратился в Счётную палату РФ с просьбой о проведении проверки республиканского бюджета.

Экономика Экономика Банк может оставить гражданину-банкроту единственное ипотечное жилье Банк-кредитор имеет право забрать себе эти активы в банкротстве, но если он опаздывает с предъявлением требований или не заявляет их совсем, то жилье все равно реализуется, а деньги распределяются между конкурсными кредиторами.

Экономика Экономика Российский бизнес в 2019 году поддержат 90 банков Список аккредитованных для поддержки малого и среднего бизнеса российских банков будет расширен в десятки раз.

Экономика Экономика Alibaba открыла первую в Европе платформу электронной коммерции Китайский интернет-гигант Alibaba открыл первую на европейском рынке международную платформу по электронной коммерции.

Экономика Экономика В Кемеровской области появилась территория опережающего развития Территория опережающего социально-экономического развития "Прокопьевск" создана в Кемеровской области, соответствующий документ правительства РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Энергетика Энергетика Путин дал старт запуску газопровода «Ухта–Торжок – 2» Президент России Владимир Путин в режиме телемоста дал старт запуску газопровода Ухта–Торжок-2. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС.

Экономика Экономика Эксперты назвали самых прозрачных и непрозрачных госзакупщиков В рейтинге государственных корпоративных заказчиков самые непрозрачные закупки проводили корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «ГЛОНАСС», а также аэропорт Казани.