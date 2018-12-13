Экономика
Сбербанк ограничил перевод денег на кредитные карты
Сбербанк ограничил перевод денег на кредитные картыЭхо Москвы05 декабря в 20:10
В банке пояснили, что такое нововведение связано с жалобами пользователей. Если случайно отправить деньги по номеру телефона на кредитную карту, то за вывод средств с нее взимается комиссия. Услугу отключают поэтапно с 3 декабря.
Эхо Москвы05 декабря в 20:10
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с чего всё началось
В Сбербанке обосновали нововведение тем, что сейчас деньги зачисляются по номеру телефона на любую активную карту. При этом в определенных ситуациях переводы приходят на кредитную карту, что доставляет клиентам неудобства, поскольку за снятие средств с кредитки взимается комиссия.РИА Новости05 декабря в 16:42
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