В Сбербанке обосновали нововведение тем, что сейчас деньги зачисляются по номеру телефона на любую активную карту. При этом в определенных ситуациях переводы приходят на кредитную карту, что доставляет клиентам неудобства, поскольку за снятие средств с кредитки взимается комиссия.

с чего всё началось

В банке пояснили, что такое нововведение связано с жалобами пользователей. Если случайно отправить деньги по номеру телефона на кредитную карту, то за вывод средств с нее взимается комиссия. Услугу отключают поэтапно с 3 декабря.

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