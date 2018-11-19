Сбербанк получил права на требования по кредитным соглашениям от Внешэкономбанка, цена сделки составила $556,8 млн. Договор цессии одобрил Наблюдательный совет Сбербанка на заседании в понедельник, 19 ноября.

Сбербанк одобрил получение от ВЭБа прав на требования по кредитам

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