Экономика
Сбербанк одобрил получение от ВЭБа прав на требования по кредитам
Сбербанк одобрил получение от ВЭБа прав на требования по кредитамКоммерсантъ12:41
Сбербанк получил права на требования по кредитным соглашениям от Внешэкономбанка, цена сделки составила $556,8 млн. Договор цессии одобрил Наблюдательный совет Сбербанка на заседании в понедельник, 19 ноября.
Коммерсантъ12:41
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Энергетика
«Роснефть»: дефицита топлива в РФ нет, есть недобросовестные игроки
Обновлено в 15:25
Финансы
Биткоин впервые с октября 2017 года опустился ниже пяти тысяч долларов
Стоимость биткоина (Bitcoin) в понедельник вечером опустилась ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов впервые с октября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 15:26
Экономика
Минсельхоз выступил против введения акциза на колбасу
В Министерстве сельского хозяйства России не поддержали инициативу по введению акциза на продукты переработки мяса.
Обновлено в 14:46
Экономика
В России почти вдвое увеличили пособие по безработице
В ноябре 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому минимальная величина пособия по безработице в 2017 году устанавливалась в размере 850 рублей, а максимальная - в размере 4,9 тыс. рублей.
Обновлено в 15:12
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России выросла почти в два раза за год
Во втором квартале 2015 года доля нелегальных сигарет составляла 1,09% на рынке, в третьем квартале 2016 года доля — 2,45%, в 2017-м — 4,5%.
Обновлено в 13:04
Энергетика
«НОВАТЭК» открыл новое газоконденсатное месторождение
"НОВАТЭК" открыл новое газоконденсатное месторождение - по результатам испытаний поисковой скважины получил промышленный приток газа из нижнемеловых отложений на Няхартинском лицензионном участке, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 14:04
Экономика
В Грузии спишут банковские долги более 600 тыс. граждан
Власти Грузии приняли решение аннулировать банковские долги более 600 тыс. граждан страны, находящихся в так называемом «черном списке» за-за задолженностей, заявил 19 ноября премьер-министр Мамука Бахтадзе на брифинге в Тбилиси.
Обновлено в 14:39
Экономика
Орешкин: инфляция по итогам года превысит прогноз правительства
К концу года чиновники решились признать, что инфляция выйдет за официальный прогноз.
Обновлено в 14:41
Энергетика
Нефть Brent «замерла» на подходе к $67 за баррель
В настоящий момент нефть марки Brent упала на 6 центов до $66,70 за баррель, нефть марки WTI выросла на 3 цента до $56,49 за баррель.
Обновлено в 11:40
Экономика
ЕАБР предоставил КамАЗу более 9,5 млрд рублей
Ранее сообщалось, что инвестиционная программа КамАЗа в 2018 году составит 23,1 млрд руб. При реализации данной сделки ЕАБР использовал инструменты акционерного и облигационного финансирования, позволив тем самым КамАЗу "сформировать оптимальную структуру привлечения средств".
Обновлено в 14:23
Экономика
Выручка Xiaomi выросла на 49,1%
Выручка компании в третьем квартале выросла на 49,1% до 50,8 млрд юаней ($7,3 млрд).
Обновлено в 11:50
Финансы
«Ъ»: ЦБ временно ограничил «Юнистриму» валютообменные операции
Банк России ограничил для платежной системы "Юнистрим" проведение наличных валютообменных операций на полгода из-за нарушений "антиотмывочного" законодательства.
Обновлено в 11:56
Экономика
Без посредников: Крым просит наладить прямые поставки топлива
Во избежание очередного дефицита горюче-смазочных материал в Крыму местные власти попросили правительство РФ наладить прямые поставки на полуостров нефтепродуктов и дизтоплива без их закупки на бирже.
Обновлено в 13:00
Экономика
Начало онлайн-продаж спиртного в России может быть отложено
На сегодняшний день правительством России пока не принято решение по внесенному Минфином РФ законопроекту, предусматривающему снятие ограничения на розничную продажу алкоголя в интернете.
Обновлено в 15:01
Экономика
США выписали Societe Generalе миллиардный штраф за нарушение санкций
Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила, что один из крупнейших банков Франции Societe Generalе обязали выплатить штраф в размере 1,34 млрд долларов за нарушение американских санкций, подразумевающих ограничения сотрудничества с финансовыми организациями на Кубе, а также в Иране и Судане.
Обновлено в 15:17