Рост потребительского кредитования в России продолжится, говорится в новом исследовании Сбербанка. В крупнейшей кредитной организации страны проанализировали этот рынок на фоне полемики экономистов о роли потребкредитования в России.

Происшествия Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Политика Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.

Наука Яблоко в день защищает от рака и инфарктов Было установлено, что употребление ежедневно не менее 500 мг флавоноидов значительно снижает риск смертности от рака или болезней сердца.

Политика Украинского журналиста возмутило лояльное отношение к русским в Грузии Украинский журналист и политолог Кирилл Сазонов не может найти объяснение хорошему отношению граждан Грузии к России и её жителям.

Экономика Трамп объяснил решение по пошлинам против Китая Американский лидер Дональд Трамп объяснил решение США отложить введение новых пошлин на ряд китайских товаров.

Политика Трамп сообщил Путину о предстоящей отставке Хантсмана Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным сообщил о предстоящей отставке посла США в Москве Джона Хантсмана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Путин проинспектировал строительство «Тавриды» Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.

Наука Российские ученые выяснили, как создать «магнитный» компьютер Российские учёные из МФТИ в сотрудничестве с европейскими коллегами исследовали параметры взаимодействия магнонных систем со сверхпроводниками при криогенных температурах.

Происшествия Boeing-777 вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за потери детали на взлете Самолет Boineg-777 авиакомпании China Eastern Airlines вернулся в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за потери детали при взлете.

Гаджеты Разработки программистов из Петербурга используют в новинках Huawei По предварительным данным, новинки от Huawei с новым приложением дополненной реальности представят на рынке в первом квартале следующего года.

Авто Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave Первые изображения новинки, ставшей серийным продолжением шоу-кара Mohave Masterpiece, опубликовала пресс-служба корейской марки.

Происшествия Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.

Авто «УАЗ» в этом году планирует снизить выпуск машин на 1,3%, в следующем - увеличить на 2,6% По информации Ширинова, в текущем году "УАЗ" рассчитывает экспортировать более 4 тыс. машин, в следующем году - более 5 тыс. В 2018 году завод реализовал на российском рынке 41,252 тыс. автомобилей, что на 0,9% меньше, чем годом ранее, на экспорт автозавод отправил порядка 5 тыс. внедорожников (5,101 тыс. в 2017 году).

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Политика Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.

Политика «Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28% Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Технологии Федеральная торговая комиссия США готова раздробить крупные технологические компании Джо Саймонс (Joe Simons), глава Федеральной торговой комиссии (FTC) США, заявил, что готов разбить крупные технологические фирмы «в случае необходимости».

Шоу-бизнес Ирина Пегова показала, как ее 13-летняя дочь купается в водопаде Ирина Пегова показала, как ее 13-летняя дочь купается в водопаде Напомним, что дочь Татьяну Ирина родила в браке с коллегой по цеху Дмитрием Орловым.

Политика В Кремле назвали перебором новые правила общения ученых с иностранцами В Кремле считают, что предписания Минобрнауки, которые ужесточают контроль над контактами российских ученых с зарубежными коллегами, «выглядят как перебор».

Политика Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал прозвучавшие из Киева в последние дни заявления о праве Украины на перекрытие Северо-Крымского канала.

Технологии Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.