Экономика
Сбербанк оценил риск возникновения пузыря на рынке потребкредитованияРИА Новости 05:55
Рост потребительского кредитования в России продолжится, говорится в новом исследовании Сбербанка. В крупнейшей кредитной организации страны проанализировали этот рынок на фоне полемики экономистов о роли потребкредитования в России.
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Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика
Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка
Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
Обновлено в 06:10
Политика
Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17
Обновлено в 07:04
Наука
Яблоко в день защищает от рака и инфарктов
Было установлено, что употребление ежедневно не менее 500 мг флавоноидов значительно снижает риск смертности от рака или болезней сердца.
Обновлено в 07:00
Политика
Украинского журналиста возмутило лояльное отношение к русским в Грузии
Украинский журналист и политолог Кирилл Сазонов не может найти объяснение хорошему отношению граждан Грузии к России и её жителям.
Обновлено в 05:08
Экономика
Трамп объяснил решение по пошлинам против Китая
Американский лидер Дональд Трамп объяснил решение США отложить введение новых пошлин на ряд китайских товаров.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Трамп сообщил Путину о предстоящей отставке Хантсмана
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным сообщил о предстоящей отставке посла США в Москве Джона Хантсмана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Общество
Путин проинспектировал строительство «Тавриды»
Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.
Обновлено вчера в 15:11
Наука
Российские ученые выяснили, как создать «магнитный» компьютер
Российские учёные из МФТИ в сотрудничестве с европейскими коллегами исследовали параметры взаимодействия магнонных систем со сверхпроводниками при криогенных температурах.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Boeing-777 вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за потери детали на взлете
Самолет Boineg-777 авиакомпании China Eastern Airlines вернулся в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за потери детали при взлете.
Обновлено вчера в 15:27
Гаджеты
Разработки программистов из Петербурга используют в новинках Huawei
По предварительным данным, новинки от Huawei с новым приложением дополненной реальности представят на рынке в первом квартале следующего года.
Обновлено в 06:18
Авто
Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave
Первые изображения новинки, ставшей серийным продолжением шоу-кара Mohave Masterpiece, опубликовала пресс-служба корейской марки.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Авто
«УАЗ» в этом году планирует снизить выпуск машин на 1,3%, в следующем - увеличить на 2,6%
По информации Ширинова, в текущем году "УАЗ" рассчитывает экспортировать более 4 тыс. машин, в следующем году - более 5 тыс. В 2018 году завод реализовал на российском рынке 41,252 тыс. автомобилей, что на 0,9% меньше, чем годом ранее, на экспорт автозавод отправил порядка 5 тыс. внедорожников (5,101 тыс. в 2017 году).
Обновлено в 06:50
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Музыка
Студия «Квартал 95» впервые показала пародию на Зеленского
Обновлено в 04:57
Политика
Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга
Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Технологии
Федеральная торговая комиссия США готова раздробить крупные технологические компании
Джо Саймонс (Joe Simons), глава Федеральной торговой комиссии (FTC) США, заявил, что готов разбить крупные технологические фирмы «в случае необходимости».
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Ирина Пегова показала, как ее 13-летняя дочь купается в водопаде
Ирина Пегова показала, как ее 13-летняя дочь купается в водопаде Напомним, что дочь Татьяну Ирина родила в браке с коллегой по цеху Дмитрием Орловым.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
В Кремле назвали перебором новые правила общения ученых с иностранцами
В Кремле считают, что предписания Минобрнауки, которые ужесточают контроль над контактами российских ученых с зарубежными коллегами, «выглядят как перебор».
Обновлено в 07:18
Политика
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал прозвучавшие из Киева в последние дни заявления о праве Украины на перекрытие Северо-Крымского канала.
Обновлено в 05:22
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Технологии
Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения
Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46