Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотекеТАСС вчера в 06:43

Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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