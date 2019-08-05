Недвижимость

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотекеИнтерфакс 07:17

На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ. С 1 августа ставки там снижены в среднем на 0,5 п. п. По итогам 2018 года средняя ставка по ипотеке в РФ составила 9,56%, по итогам первых пяти месяцев 2019 года - 10,3%.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ипотечных ставок в России

РИА Новости11:06

Эксперт объяснил решение Сбербанка о снижении ставок на ипотеку

Комсомольская правда09:04

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Ведомости06:10

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

ТАСС06:43

Сбербанк опустил ставки по ипотеке ниже 10%

РБК07:23

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Интерфакс07:17

Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке

RT на русском06:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Армия и оружие

Генсек НАТО назвал «причину» возвращения Крыма в состав России

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:54
Космос

Роскосмос показал «первый свет» телескопа ART-XC

30 июля получен «первый свет» — первое рентгеновское изображение российского телескопа ART-XC на борту обсерватории #Спектр-РГ.
Обновлено в 03:11
Политика

В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Общество

Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото

Обновлено в 01:23
Происшествия

После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС

В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Культура

В Карачаево-Черкесии стартовал военно-исторический фестиваль «Заоблачный фронт 2019», нацеленный на восстановление имен погибших в ВОВ

Обновлено в 10:01
Музыка

Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа

Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18
Экономика

Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 16:25
Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Политика

МИД Пакистана вызвал посла Индии из-за решения о статусе Кашмира

МИД Пакистана вызвал главу дипмиссии Индии в стране и выразил решительный протест в связи с действиями и заявлениями Индии в отношении штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 15:53
Общество

Режим ЧС распространили на всю территорию Хабаровского края

Власти Хабаровского края приняли решение распространить режим ЧС на все районы региона из-за паводков.
Обновлено в 04:35
Общество

Из-за рекламы с геями «Кока-коле» в Венгрии решили объявить бойкот

Иштван Болдог, являющийся членом венгерской консервативной партии "Фидес", выступил с инициативой устроить бойкот такому известному бренду как Coca-Cola.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие

В Южной Корее заявили о новом пуске снарядов в КНДР

1 августа в Южной Корее заявили, что в КНДР произвели пуски«неопознанных снарядов ближнего радиуса действия».
Обновлено в 17:41
Театры

Театр «У Никитских ворот» готовится к открытию нового сезона

Новый сезон театра "У Никитских ворот" стартует 7 августа со спектакля "Песни нашего двора".
Обновлено в 01:59
Политика

Трамп осудил расизм и принес соболезнование народу Мексики

Напомнив, что стрелявший в Эль-Пасо опубликовал в Сети манифест, "наполненный ненавистью на почве расизма", Трамп заявил, что в США нет места ненависти, расизму и идее о превосходстве белой расы.
Обновлено в 15:46
Футбол

Кэхилл стал игроком «Кристал Пэлас»

Обновлено в 16:49
Политика

ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов

Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Происшествия

В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм

Обновлено в 13:23
Общество

Гигантский смерч в Сочи попал на видео

Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Общество

Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено в 16:19
Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

Обновлено в 16:33
Финансы

Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем

Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 14:20
Происшествия

ТРЦ «Мега—Белая Дача» в Котельниках эвакуирован из-за угрозы взрыва

Около 5 тыс. человек были эвакуированы из торгового центра «Мега—Белая Дача» в городском округе Котельники Мособласти, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах региона.
Обновлено в 16:25
Политика

Пресс-служба Зеленского перепутала пол премьера Индии

Обновлено в 15:26
Армия и оружие

Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Политика

Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине

Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Политика

В Грузии сократилось число российских туристов

В июле сократился поток российских туристов в Грузию – на 6,4% (если сравнивать с прошлым годом).
Обновлено в 06:01
Политика

ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Ростовские ЛГБТ-активистки заявили о новом нападении

Обновлено в 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное