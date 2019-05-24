Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотекеБИЗНЕС Online 04:38
Сбербанк с 25 мая снизит ставки по ипотеке. Об этом сегодня объявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на собрании акционеров кредитной организации.
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Глава Сбербанка спрогнозировал снижение ставок по ипотеке до конца года
МОЁ! Оnline Воронежвчера в 01:57
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