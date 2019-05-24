Сбербанк объявил о снижении ставки по ипотекеЖурналистская правда 04:48

Глава Сбербанка Герман Греф объявил о снижении ставки по ипотеке с 25 мая. С субботы, 25-го мая, крупнейшая финансовая организация РФ Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3—0,6 п. п. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление руководителя кредитной компании Германа Грефа.

Сбербанк объявил о снижении ставки по ипотеке

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