Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставки по ипотекеЖурналистская правда 04:48
Глава Сбербанка Герман Греф объявил о снижении ставки по ипотеке с 25 мая. С субботы, 25-го мая, крупнейшая финансовая организация РФ Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3—0,6 п. п. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление руководителя кредитной компании Германа Грефа.
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Глава Сбербанка спрогнозировал снижение ставок по ипотеке до конца года
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