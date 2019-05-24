Финансы
Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотекеПолит.ру 05:44
Сбербанк России снизит ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта. Как передает «Интерфакс», это случится 25 мая.
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Глава Сбербанка спрогнозировал снижение ставок по ипотеке до конца года
МОЁ! Оnline Воронежвчера в 01:57
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