Экономика
Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендахРБК 07:41
Дивидендная политика Сбербанка подразумевает, что с 2017 по 2020 год банк будет поэтапно повышать объем выплат с 36,2 до 50% от чистой прибыли по МСФО. Поскольку государство в лице ЦБ владеет 50% плюс одной акцией Сбербанка, казна может получить около 180 млрд руб. в виде дивидендов.
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Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
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Блогер Артем Тарасов одержал победу над националистом, экс-бойцом смешанного стиля и тайского бокса Вячеславом Дациком, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ в понедельник, 15 апреля.
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Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Владелец «Ренна» пожертвует 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама
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Обновлено в 02:53
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
Обновлено в 01:19
Происшествия
Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии
Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуируют десять судов
Десять судов Санкт-Петербурга эвакуируют после сообщений о минировании. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Варвару Караулову отпустили по УДО
Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Варвары Карауловой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:11
Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров
Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
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Авто
Hyundai показал кроссовер Creta нового поколения
Компания Hyundai представила кроссовер ix25 нового поколения, предшественник которого продается в России под названием Creta.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков
Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Футбол
«Ростов»: «Из-за мошенничества перекупщиков 1500 человек не смогли попасть на матч со «Спартаком»
В воскресенье ростовский клуб обыграл «Спартак» (2:1) в матче 23-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 07:10
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
«Роется в помойке»: Пугачева оскорбила Кудрявцеву
Обновлено в 06:09
Кино
В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»
Обновлено в 05:38
Экономика
Россиян с низкой зарплатой предлагают освободить от НДФЛ
Предлагается не взыскивать подоходный налог, если после вычета их зарплата будет ниже прожиточного минимума.В среднем, если смотреть по стране, то это зарплаты меньше 13 тысяч рублей, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 00:02
Политика
Савченко после освобождения обратилась к народу Украины
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Общество
В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%
Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж
Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Экономика
Unicredit выплатит США $1,3 млрд по делу о нарушении санкций
Итальянская финансовая организация UniCredit согласилась выплатить $1,3 млрд в рамках урегулирования дела о нарушении американских санкций в отношении Ирана и ряда других стран.
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Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Обновлено в 05:02
Экономика
Законопроект о новых специнвестконтрактах внесен в Госдуму
Правительство внесло в Государственную думу пакет законопроектов, устанавливающий обновленный механизм специнвестконтрактов для промышленности (СПИК 2.0).
Обновлено в 03:49
Происшествия
Свидетель в суде сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из девяностых
Посетительница кафе «Кофемания» Екатерина Набродская, ставшая случайным свидетелем драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приняла их за бандитов «из девяностых».
Обновлено в 08:15
Происшествия
Извержение вулкана Асо произошло в Японии
Метеорологи сообщили об извержении одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо.
Обновлено в 07:11