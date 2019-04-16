Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендахРБК 07:41

Дивидендная политика Сбербанка подразумевает, что с 2017 по 2020 год банк будет поэтапно повышать объем выплат с 36,2 до 50% от чистой прибыли по МСФО. Поскольку государство в лице ЦБ владеет 50% плюс одной акцией Сбербанка, казна может получить около 180 млрд руб. в виде дивидендов.

Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах

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Происшествия Владелец «Ренна» пожертвует 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама Владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино окажет помощь в реконструкции собора Парижской Богоматери, где накануне случился сильный пожар.

Происшествия Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.

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Футбол Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.

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Происшествия Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».

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