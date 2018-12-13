Экономика
«Домен будет использоваться для развития деятельности банка и экосистемы», — сообщила пресс-служба. За сколько и у кого он был приобретен, банк уточнить отказался. По данным Banki.ru, с начала декабря Сбербанк зарегистрировал 17 доменов, больше половины которых содержат сочетание sber в названии.
Ведомости12:17
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено в 07:50
Экономика
Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве
Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.
Обновлено в 06:10
Экономика
Греф объяснил отсутствие у Сбербанка системы кэшбека
Сбербанк не планирует переходить на кэшбек, поскольку для банка такого размера это может быть проблематично.
Обновлено в 05:20
Энергетика
Третьим участником «Балтийского СПГ» может стать Itochu
Третьим участником «Балтийского СПГ» может стать Itochu «Газпром» выбрал третьего потенциального партнера для «Балтийского СПГ», подписав меморандум о взаимопонимании с японской Itochu после аналогичных подписаний с Shell и Mitsui.
Обновлено в 13:53
Экономика
ФАС завела дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставки
В ФАС отметили, что с июня по декабрь 2018 года ее сотрудники проверили изменение цен на ТВ-приставки и пришли к выводу, что они меняются по всей стране по разнонаправленному принципу.
Обновлено в 04:41
Экономика
Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года
Цены на земли подкосил рекордный урожай По версии аналитиков, основной причиной снижения цен на землю стал рекордный урожай прошлого года, он же спровоцировал падение стоимости основных сельхозкультур.
Обновлено в 13:50
Финансы
Международные резервы России выросли на $1,5 млрд
За неделю международные резервы России выросли на $1,5 млрд и на 7 декабря составили $463,6 млрд против $462,1 млрд на 30 ноября.
Обновлено в 08:56
Экономика
Совет директоров «Аэрофлота» одобрил лизинг 20 Boeing 737 для «Победы»
Совет директоров группы компаний «Аэрофлот» одобрил операционный лизинг 20 самолетов Boeing 737MAX8 для дочернего лоукостера «Победа».
Обновлено в 10:43
Экономика
Финская Valio начала производство сливочного масла в России
Финский производитель молочных продуктов Valio запускает в России производство сливочного масла под одноименным брендом, поставки которого компания прекратила после введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года.
Обновлено в 08:46
Экономика
Morgan Stanley сократит свое присутствие в России
Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в России и закроет подразделения московского офиса, отвечающие за работу на фондовом и валютном рынках, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.
Обновлено в 07:53
Финансы
МВФ: глобальный долг за 2017 год достиг 225% от мирового ВВП
Глобальный долг (частный и суверенный) на конец прошлого года достиг $184 трлн (225% от мирового ВВП).
Обновлено в 13:52
Экономика
В Белоруссии оценили потери от реализации в России налогового манёвра
Минфин Белоруссии оценивает потери от реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере примерно в $300 млн, сообщил министр финансов республики Максим Ермолович.
Обновлено в 05:07
Энергетика
Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США
Саудовская Аравия планирует сократить объем экспорта нефти в США из-за нового соглашения ОПЕК+.
Обновлено в 13:45
Экономика
В Госдуме предложили внепланово проверять застройщиков
Российских застройщиков, согласно новому пакету поправок в долевое законодательство, предполагается проверять во внепланово, рассказал в четверг председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
Обновлено в 09:42
Экономика
ФНС временно отказалась штрафовать бизнес за старый НДС в чеках
Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила вопрос обновления касс для корректного отображения новой ставки НДС.
Обновлено в 12:54