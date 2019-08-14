Финансы
Сбербанк объяснил ипотеку в Чехии под 3,3%Накануне.Ru вчера в 22:34
В Сбербанке объяснили, почему в Чехии ипотечное кредитование в разы доступнее, чем в России. Как сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, чешский банк работает в условиях макроэкономики другой страны, включая инфляционные риски, ставки рефинансирования и другие особенности.
Читать в источнике
Оценить127
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП
Обновлено в 04:56
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Сургуте задержанные пожаловались на пытки в изоляторе
Задержанные изолятора временного содержания (ИВС) №1 в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) пожаловались члену президентского совета по правам человека (СПЧ) Андрею Бабушкину на применение к ним пыток.
Обновлено в 02:09
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Гаджеты
Новые «умные» очки Snapchat снабдили второй камерой для 3D-эффектов
В самом приложении Snapchat уже добавили 3D-эффекты, но они будут доступны только для владельцев новых «умных» очков.
Обновлено вчера в 13:27
Кино
Ди Каприо назвал свою самую постыдную роль
Обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо назвал свою провальную роль в карьере, за которую ему до сих пор стыдно.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Единоборства
Оверим и Харрис возглавят турнир UFC в Вашингтоне
Сообщается, что эта схватка возглавит турнир UFC on ESPN 7, который 7 декабря в Вашингтоне.
Обновлено в 03:03
Религия
В России 14 августа отмечают Медовый Спас
Сегодня, 14 августа, в России отмечают православный праздник Медовый Спас.
Обновлено в 00:48
Политика
Байден хочет сделать Украину «приоритетом международной политики»
Кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил о готовности сделать Украину приоритетом международной политики США в случае своей победы на президентских выборах.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие
Белоруссию беспокоит наступательный характер учений НАТО
Белоконев отметил, что акцент основных мероприятий подготовки войск смещается от от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным, что не может не беспокоить белорусское руководство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:05
Происшествия
ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя
В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.
Обновлено в 05:10
Космос
Астрономы нашли космический туман внутри межгалактических блинов
Ученые обнаружили, что вместо того, чтобы распределяться равномерно, газ в этих блинах разбивается на то, что напоминает космический туман, состоящий из крошечных дискретных облаков относительно холодного и плотного газа.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Футбол
СКА-Хабаровск — Мордовия 0:1 (Перерыв)
В среду, 14 августа, в 19.00 по хабаровскому времени (12.00 по московскому) ФК «СКА-Хабаровск» в рамках 8-го тура Олимп-Первенства ФНЛ по футболу сезона 2019-2020 на своем поле примет ФК «Мордовия» (Саранск), сообщает «Открытый город» со ссылкой на пресс-службу армейского клуба.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Силовики пришли с обыском в здание НКО «Правовая инициатива»
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации (НКО) "Правовая инициатива".
Обновлено в 05:36
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Космос
Перехвачены загадочные радиосигналы из далекого космоса
Астрономы обнаружили восемь повторяющихся радиосигналов, известных как быстрые радиовсплески (FRB).
Обновлено в 05:17
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 04:25
Общество
Первое заявление о сливе данных участников протестов подано в СКР
Муниципальный депутат московского округа Преображенское Юрий Волнов обратился в Следственный комитет России с заявлением в связи с утечкой персональных данных более трех тысяч граждан России, причастных к протестам в Москве.
Обновлено в 05:43
Политика
Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора
Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
Обновлено 12 августа в 08:42
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
Телекомпания CBS и медиахолдинг Viacom договорились о слиянии
Телекомпания CBS Corp. и медиахолдинг Viacom Inc. сообщили об окончательном соглашении по слиянию активов, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 04:40