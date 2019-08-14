Финансы

Сбербанк объяснил ипотеку в Чехии под 3,3%Накануне.Ru вчера в 22:34

В Сбербанке объяснили, почему в Чехии ипотечное кредитование в разы доступнее, чем в России. Как сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, чешский банк работает в условиях макроэкономики другой страны, включая инфляционные риски, ставки рефинансирования и другие особенности.
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Сбербанк: действия ЦБ могут приблизить ставки по ипотеке в России к 6%

РИА Новости05:31

В Сбербанке объяснили, почему ипотеку в Чехии выдают под 3 процента

ФедералПрессвчера в 10:58

В Сбербанке объяснили, почему в Чехии выдают ипотеку под 3,3%

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БИЗНЕС Onlineвчера в 08:34

«Острый вопрос, но послушаем музыку»: Сбербанку все же пришлось объясниться за процентные ставки в Чехии

Царьградвчера в 12:06

Сбербанк обосновал свои низкие ставки по ипотеке в Чехии

Национальная служба новостейвчера в 09:38

Первый зампред Сбербанка объяснил, почему ипотеку в Чехии выдают под 3,3%

Forbesвчера в 08:45
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В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП

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Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
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«Краснодар» начал продажу билетов на домашний матч с «Олимпиакосом»

Обновлено в 05:00
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В Сургуте задержанные пожаловались на пытки в изоляторе

Задержанные изолятора временного содержания (ИВС) №1 в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) пожаловались члену президентского совета по правам человека (СПЧ) Андрею Бабушкину на применение к ним пыток.
Обновлено в 02:09
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«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

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Новые «умные» очки Snapchat снабдили второй камерой для 3D-эффектов

В самом приложении Snapchat уже добавили 3D-эффекты, но они будут доступны только для владельцев новых «умных» очков.
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Ди Каприо назвал свою самую постыдную роль

Обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо назвал свою провальную роль в карьере, за которую ему до сих пор стыдно.
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Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика

В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
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Оверим и Харрис возглавят турнир UFC в Вашингтоне

Сообщается, что эта схватка возглавит турнир UFC on ESPN 7, который 7 декабря в Вашингтоне.
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В России 14 августа отмечают Медовый Спас

Сегодня, 14 августа, в России отмечают православный праздник Медовый Спас.
Обновлено в 00:48
Политика

Байден хочет сделать Украину «приоритетом международной политики»

Кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил о готовности сделать Украину приоритетом международной политики США в случае своей победы на президентских выборах.
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Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие

Белоруссию беспокоит наступательный характер учений НАТО

Белоконев отметил, что акцент основных мероприятий подготовки войск смещается от от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным, что не может не беспокоить белорусское руководство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:05
Происшествия

ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя

В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.
Обновлено в 05:10
Космос

Астрономы нашли космический туман внутри межгалактических блинов

Ученые обнаружили, что вместо того, чтобы распределяться равномерно, газ в этих блинах разбивается на то, что напоминает космический туман, состоящий из крошечных дискретных облаков относительно холодного и плотного газа.
Обновлено вчера в 12:25
Политика

Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Футбол

СКА-Хабаровск — Мордовия 0:1 (Перерыв)

В среду, 14 августа, в 19.00 по хабаровскому времени (12.00 по московскому) ФК «СКА-Хабаровск» в рамках 8-го тура Олимп-Первенства ФНЛ по футболу сезона 2019-2020 на своем поле примет ФК «Мордовия» (Саранск), сообщает «Открытый город» со ссылкой на пресс-службу армейского клуба.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Силовики пришли с обыском в здание НКО «Правовая инициатива»

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации (НКО) "Правовая инициатива".
Обновлено в 05:36
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал

Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Космос

Перехвачены загадочные радиосигналы из далекого космоса

Астрономы обнаружили восемь повторяющихся радиосигналов, известных как быстрые радиовсплески (FRB).
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Певица Катя Лель вылечила руками знакомую после серьезной травмы

Обновлено в 04:54
Футбол

«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия

Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
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Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области

Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 04:25
Общество

Первое заявление о сливе данных участников протестов подано в СКР

Муниципальный депутат московского округа Преображенское Юрий Волнов обратился в Следственный комитет России с заявлением в связи с утечкой персональных данных более трех тысяч граждан России, причастных к протестам в Москве.
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Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора

Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
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Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
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Телекомпания CBS и медиахолдинг Viacom договорились о слиянии

Телекомпания CBS Corp. и медиахолдинг Viacom Inc. сообщили об окончательном соглашении по слиянию активов, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 04:40
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Лев Аронович Хасис
Российский предприниматель
Предприниматель и менеджер, финансист, работал на руководящих должностях в промышленности, крупных компаниях розничной торговли и банках. СЕО в компании Х5 Retail Group N.V. в 2006-2011 гг.
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Историческая область в Чехии
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