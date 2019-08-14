с чего всё началось

В Сбербанке объяснили, почему в Чехии ипотечное кредитование в разы доступнее, чем в России. Как сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, чешский банк работает в условиях макроэкономики другой страны, включая инфляционные риски, ставки рефинансирования и другие особенности.

Сбербанк объяснил ипотеку в Чехии под 3,3%

Музыка Концерт «Золото Вены» состоится в Пскове под открытым небом 23 августа в 19:00 на террасе отеля «Покровский» в Пскове состоится концерт под открытым небом «Золото Вены», на котором симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением Николая Хондзинского исполнит произведения Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена.

Здоровье Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.

Здоровье В России продолжает расти число умерших от рака людей Всего в России за полгода умерло 918 503 человек — на 3% меньше, чем в январе-июне 2018 года, сообщает РИА Новости.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Армия и оружие СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу Истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании, сообщила газета ABC.

Космос Роскосмос заявил о прогрессе в разработке ядерного «буксира» Роскосмос завершил работу над первым этапом проектирования уникального космического «буксира».

Путешествия На что россияне тратят больше всего денег в поездках Выяснилось, что наибольшие расходы наши путешественники несут еще до того, как оказаться на курорте: самой дорогой покупкой в поездке являются авиа и железнодорожные билеты.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Общество В Японии за неделю от жары умерли 23 человека По меньшей мере 23 человека умерли, еще почти 13 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю.

Общество Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.

Политика Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов Лидер грузинского оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе в эфире телеканала НСН, заявила о том, что власти Грузии минимум в 10 раз занизили сведения о финансовых потерях бюджета стран по причине падения туристического потока из России.

Политика Путин проинспектировал строительство «Тавриды» Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.

Политика Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Происшествия В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.

Наука В Эфиопии нашли высокогорное поселение древниx людей Исследователи нашли артефакты, которые свидетельствуют о том, что в эпоху палеолита люди проживали в горах Эфиопии.

Футбол Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.

Общество В Хабаровском крае ждут новую волну подтоплений из-за тайфунов В Хабаровском крае в ближайшие несколько дней ожидается четвёртая волна паводков.

Экономика Россияне стали покупать меньше мяса По данным GfK, за год все виды мясной продукции подорожали минимум на 3%. Наибольший рост цен аналитики зафиксировали на основную для потребителей категорию — мясо птицы: оно подорожало на 12%.

Культура Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома» Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, пишут «Ведомости».

Политика Зеленский уволил переговорщика по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Происшествия В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.

Политика В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.

Происшествия Росгидромет сообщил о скачке радиации в Северодвинске в 16 раз После взрыва в Северодвинске уровень радиации был превышен в 4-16 раз, следует из материалов Росгидромета.