Экономика
Сбербанк объяснил ипотеку в Чехии под 3,3%Накануне.Ru вчера в 22:34
В Сбербанке объяснили, почему в Чехии ипотечное кредитование в разы доступнее, чем в России. Как сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, чешский банк работает в условиях макроэкономики другой страны, включая инфляционные риски, ставки рефинансирования и другие особенности.
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с чего всё началось
"Чешских заемщиков финансируют в основном чешские вкладчики, низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам/вкладам в Европе, в первую очередь в той же Чехии", — написал Хасис в фейсбуке.РИА Новостивчера в 09:19
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