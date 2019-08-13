Финансы
В Сбербанке объяснили, почему в Чехии выдают ипотеку под 3,3%URA.Ru вчера в 08:12
Как написал он на своей странице в Facebook, чешских клиентов Сбербанка финансируют чешские вкладчики, а низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам в Европе. По словам Хасиса, в Евросоюзе уровень инфляции гораздо ниже, чем в России.
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с чего всё началось
"Чешских заемщиков финансируют в основном чешские вкладчики, низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам/вкладам в Европе, в первую очередь в той же Чехии", — написал Хасис в фейсбуке.РИА Новостивчера в 09:19
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