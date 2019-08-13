с чего всё началось

Как написал он на своей странице в Facebook, чешских клиентов Сбербанка финансируют чешские вкладчики, а низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам в Европе. По словам Хасиса, в Евросоюзе уровень инфляции гораздо ниже, чем в России.

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