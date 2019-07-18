Экономика
Сбербанк обвинили в рейдерском захвате Антипинского НПЗНовый День 04:30
Арестованный экс-владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров обвинил Сбербанк в захвате предприятия. Об этом говорится в официальном сообщении АО «Новый поток», владельцем которого является Мазуров. По мнению АО «Новый поток», Сбербанк искусственно подвел АНПЗ под банкротство.
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Структура Дмитрия Мазурова заявляет о праве обратного выкупа контроля в Антипинском НПЗ
Коммерсантъвчера в 17:01
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:19, Вашингтон
Политика
Зеленский устроил скандал с директором аэропорта Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский устроил разговор на повышенных тонах с директором аэропорта в Николаеве Федором Барной.
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие
Появилось видео стрельб из ЗРК «Тор» на Новой Земле
На архипелаге Новая Земля военнослужащие Северного флота выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор".
Обновлено в 01:41
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Наука
Машинное обучение собрало кубик Рубика за наименьшее число ходов
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Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
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Политика
Путин и Лукашенко вместе помолились на Валааме
Сообщается, что 17 июля лидеры обеих стран должны вернуться в Санкт-Петербург, чтобы в четверг принять участие в VI Форуме регионов России и Белоруссии, а также в других официальных мероприятиях.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
СБУ арестовала водителя «Бука» по делу о крушении МН17
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали водителя автотягача, якобы перевозившего ЗРК "Бук", из которого, по мнению Киева, сбили "Боинг 777" над Донецком в 2014-м.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Госдума приняла закон о шпионских гаджетах
Госдума приняла пакет законопроектов, которыми уточняется понятие «спецсредств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 05:40
Политика
Twitter удалил нецензурный твит, оскорбляющий народ России
Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России.
Обновлено в 06:44
Транспорт
В Москве временно запретили купание на пляже «Серебряный бор – 2»
Купание в зоне отдыха "Серебряный бор – 2" временно запрещено из-за плохого качества воды, сообщается на официальном сайте московского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:14
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о готовности компании осуществить поставки российских Су-35 Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:09
Политика
Зеленский назвал поведение Парубия преступным бездействием
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов преступным бездействием.
Обновлено в 06:14
Общество
Власти Москвы подали иск к Зурабу Церетели на 55 млн рублей
Департамент городского имущества Москвы подал иск к президенту Российской академии художеств, народному художнику СССР Зурабу Церетели на 55 млн рублей.
Обновлено в 07:09
Происшествия
На берег Балтийской косы выбросило нефтепродукты
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" На побережье Балтийской косы выбросило нефтепродукты.
Обновлено в 05:00
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Спорт
Российские синхронистки выиграли квалификацию на ЧМ, несмотря на штраф
Российские синхронистки заняли первое место в квалификации комбинированной программы на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Британские СМИ оценили загадочное ядерное оружие России
Обновлено вчера в 11:27
Футбол
Рэпер Баста решил возродить ростовский СКА
Василий Вакуленко, более известный как Баста, стал организатором и руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), сумев привлечь к этой задаче ряд серьезных инвесторов.
Обновлено в 03:04
Энергетика
Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти
«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлорорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото
Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
Боевые корабли Северного флота вошли в акваторию Невы
В состав эскадры, прибывшей в Финский залив вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск» и противолодочный корабль «Североморск».
Обновлено в 00:59
Общество
Холодное лето отразилось на покупках россиян
Непогода и продукты Традиционно на летний период (т.е. май – август) приходится более 50% годового оборота мороженого и почти половина продаж безалкогольных напитков, но с конца июня спрос на эту продукцию в магазинах "Пятерочка" немного снизился в связи с похолоданием и высокой базой прошлого, более теплого лета, говорит представитель владельца сети X5 Retail Group.
Обновлено вчера в 17:34
Технологии
Медучреждения в России подверглись кибератакам
Злоумышленники провели серию целевых атак на российские организации из сферы здравоохранения в южных регионах страны.
Обновлено в 04:32