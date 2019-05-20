Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»Ведомости 02:56
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
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Политика
Зеленский распустил Верховную раду
Обновлено в 04:01
Авто
В России вырос рынок автомобилей с пробегом
В апреле 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 482,2 тысячи экземпляров.
Обновлено в 05:07
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стал певец из Нидерландов
Победителем международного конкурса "Евровидение-2019" стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс.
Обновлено 18 мая в 19:02
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено 18 мая в 14:53
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье
В результате аварии с участием семи автомобилей в городском округе Пушкино пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Здоровье
Врач‐диетолог указала на полезные свойства рассола
Врач-диетолог обратила внимание на полезные компоненты, которыми насыщен рассол.
Обновлено в 05:05
Авто
Концепт Porsche 917 Living Legend вывели из запасников музея
К пятидесятилетию легендарной гоночной модели Porsche 917 музей Porsche подготовил экспозицию 50 Years of the Porsche 917 — Colours of Speed.
Обновлено в 04:58
Политика
Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса
Владимир Зеленский, вступая в должность президента Украины 20 мая, обратился к народу с первой речью на посту главы государства, передает ТАСС.
Обновлено в 05:01
Политика
Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Футбол
Глушаков рассказал, как начался его конфликт с Каррерой
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Общество
ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растения
Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия
Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России
Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Гаджеты
Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20
Обновлено вчера в 09:54
Политика
МИД КНР призвал Huawei судиться из-за отказа Google от сотрудничества
МИД Китая призвал компанию Huawei обращаться в суд из-за отказа от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон выходит замуж
Представители Скарлетт Йоханссон подтвердили, что 34-летняя актриса выходит замуж.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Общество
В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма
Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Кино
Дождались. Вышла последняя серия «Игры престолов»
На последних кадрах (которые визуально повторяют первые кадры самой первой серии «Игры престолов») Джон проходит через ворота в Стене и уходит на север, в леса, ведя за собой мужчин, женщин и детей.
Обновлено в 05:04
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Здоровье
Слезы и депрессия: как гинекологи издеваются над россиянками
"Ищи мужика нормального" Даже при отсутствии серьезных заболеваний встреча с гинекологом может превратиться в настоящий ад для россиянок - не рожавших девушек заставляют срочно рожать, а других либо ругают за большое количество половых партнеров, либо клеймят за их отсутствие.
Обновлено в 04:28
Политика
Бывший глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что Германия не воспринимает Россию как угрозу и ради своих экономических амбиций реализует «Северный поток – 2».
Обновлено в 00:04
Футбол
Защитник «Химок» может продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ
Как стало известно «Чемпионату», 23-летний защитник «Химок» Егор Данилкин может продолжить карьеру в одном из клубов Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 03:43