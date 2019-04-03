Сбербанк недополучит полмиллиарда долларов от продажи турецкого банкаРБК 06:28

с чего всё началось

Сбербанк согласился уменьшить долларовую стоимость продаваемого Denizbank на $450 млн. О пересмотре условий продажи турецкого банка стало известно в среду, 3 апреля. Предыдущая версия соглашения между Сбербанком и покупателем, компанией Emirates NBD из ОАЭ, была подписана в мае прошлого года.

Происшествия Во Франции задержали мужчину, готовившего теракт в детском саду Правоохранительные органы во Франции задержали мужчину, который готовил теракт в детском саду, сообщает телеканал BFMTV.

Политика Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Кино Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева легла под капельницу ради красоты Судя по всему, все идет по плану, так как актриса уже легла под омолаживающую капельницу, о чем сообщила своим поклонникам.

Происшествия В Югре СК проверит смерть ребенка после посещения больницы Для разбирательства возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (часть 2 статьи 109 УК РФ).

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

Шоу-бизнес Татьяна Навка сильно переживает за маленькую дочь В интервью Татьяна Навка рассказала, что сильно переживает за маленькую дочку Надежду.

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке 63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.

Политика Кремль возмутили планы НАТО в Черном море В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».

Политика Саакашвили рассказал, как испытывал «ломку» Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что хотя никогда и не пробовал наркотики, но знает, что такое «ломка», так как после потери власти в Грузии «не мог что-то строить, творить, улучшать».

Политика В Раде отреагировали на требования Зеленского к Порошенко «Напомню Зе-команде – изменения в законы принимает Верховная рада, а не президент», – написала Геращенко в Facebook, посоветовав сторонникам Зеленского в парламенте активнее участвовать в голосовании.

Политика Мэр Евпатории Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что готов сотрудничать со следствием в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.

Армия и оружие Британия подняла истребители на перехват российских бомбардировщиков над Северным морем Два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС отправились с базы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков, выполнявших полет над Северным морем, отмечается в западных авиадиспетчерских службах.

Политика У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».

Авто Ford представил кроссовер Kuga нового поколения Компания Ford представила компактный кроссовер Kuga нового поколения.

Политика Темнокожая женщина впервые стала мэром Чикаго Уточняется, что она стала третьим темнокожим мэром Чикаго, второй женщиной на этом посту, а также первой женщиной нетрадиционной ориентации.

Происшествия Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.

Происшествия Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта Немецкая прокуратура рассказала, какие выводы были сделаны после вскрытия тел жертв авиакатастрофы в Германии, в результате которой, предположительно, погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва и её отец.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.

Экономика Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.