Экономика
Сбербанк недополучит полмиллиарда долларов от продажи турецкого банкаРБК 06:28
Сбербанк согласился уменьшить долларовую стоимость продаваемого Denizbank на $450 млн. О пересмотре условий продажи турецкого банка стало известно в среду, 3 апреля. Предыдущая версия соглашения между Сбербанком и покупателем, компанией Emirates NBD из ОАЭ, была подписана в мае прошлого года.
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Сбербанк и подписали обновленное соглашение о продаже турецкой "дочки" российского банка Denizbank A.S. группе Emirates NBD, сообщается на сайте Сбербанка.Российская газета03:34
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