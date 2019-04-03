Сбербанк недополучит полмиллиарда долларов от продажи турецкого банкаРБК 06:28

с чего всё началось

Сбербанк согласился уменьшить долларовую стоимость продаваемого Denizbank на $450 млн. О пересмотре условий продажи турецкого банка стало известно в среду, 3 апреля. Предыдущая версия соглашения между Сбербанком и покупателем, компанией Emirates NBD из ОАЭ, была подписана в мае прошлого года.

Шоу-бизнес Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.

Общество Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.

Экономика Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.

Политика Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.

Здоровье Как тренироваться для похудения, рассказали эксперты Эксперты из Бразилии и Великобритании рассказали, как эффективно тренироваться для похудения.

Происшествия ФСБ завела на мэра Евпатории уголовное дело О возбуждении уголовного дела сообщает 3 апреля пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Гаджеты Apple обвиняют в скрытии дефекта аккумулятора в Apple Watch В прошлом Apple признавала возможность раздувания батарей в некоторых моделях Apple Watch и предлагала бесплатный ремонт в течение трёх лет после покупки.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева оказалась под капельницей Телеведущая рассказала о своем состоянии. Лариса Гузеева показала в Сети видео, на котором лежит под капельницей.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.

Политика Ангола рассчитывает на крупные и долгосрочные инвестиции России Луанда рассчитывает на более крупные и долгосрочные инвестиции от России, заявил, выступая в Госдуме, президент Анголы Жоау Лоуренсу.

Энергетика Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.

Происшествия Жительница Омска заживо похоронила парня и заставила несовершеннолетнего сына снимать изнасилование на телефон По итогу на изощрённую в пытках женщину Веру Бегун заведено 18 уголовных дел, но ей грозит всего до 20 лет лишения свободы.

Политика СМИ назвали 20 возможных преемников Зюганова в КПРФ Фонд «Петербургская политика» выпустил список из 20 членов КПРФ, которые могли бы стать преемником Геннадия Зюганова во главе партии.

Наука Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.

Экономика Пять новых налогов предлагают ввести в России В кодекс планируется внести пять новых глав - об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Политика В России появилась еще одна «могила» Путина Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).

Политика Кремль прокомментировал закрытие заводов Ford в России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что уход некоторых автопроизводителей с российского рынка будет компенсирован другими компаниями.

Здоровье В Дагестан прибыла руководитель Роспотребнадзора России В аэропорту Махачкалы официального гостя встретили премьер-министр Дагестана Артём Здунов, его первый заместитель Анатолий Карибов, глава Минздрава республики Джамалудин Гаджиибрагимов, руководитель Роспотребнадзора по РД Элеонора Омариева.