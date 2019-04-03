Сбербанк недополучит полмиллиарда долларов от продажи турецкого банкаРБК 06:28

с чего всё началось

Сбербанк согласился уменьшить долларовую стоимость продаваемого Denizbank на $450 млн. О пересмотре условий продажи турецкого банка стало известно в среду, 3 апреля. Предыдущая версия соглашения между Сбербанком и покупателем, компанией Emirates NBD из ОАЭ, была подписана в мае прошлого года.

Политика Кремль похвалил Mercedes-Benz после ухода Ford из России Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает позитивным фактором стремление иностранных компаний, в том числе Mercedes-Benz, занять освободившиеся места после ухода конкурентов на российском рынке.

Экономика Дмитрий Медведев прилетел в Пермь Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь.

Общество Прошедший март в России оказался одним из самых теплых в истории Синоптики отмечают, что март 2019 года в России стал одним из самых теплых первых весенних месяцев в истории.

Политика Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Политика Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.

Технологии Сотовые операторы начали переход на отечественную связь Как появилась идея отечественной сотовой связи По словам Князева, ИТМиВТ начал разрабатывать свое решение еще в 2013 году.

Спорт Фигурист Коляда попал в больницу У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.

Политика Песков отказался говорить о новом расследовании «по делу РФ» в США В конце марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

Происшествия Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.

Единоборства Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.

Армия и оружие В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма» Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».

Кино Киноакадемия США получила предупреждение от Минюста из-за Netflix Академия кинематографических искусств и наук США получила предупреждение от министерства юстиции страны.

Энергетика Правительство и нефтяники не договорились о сдерживании цен на бензин Российский кабмин не продлил достигнутое прошлой осенью соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании цен на бензин и дизельное топливо.

Политика Президент Алжира ушел в отставку 82-летний президент Алжира находился у власти 20 лет. После перенесенного в 2013 году инсульта его редко видели на публике.

Политика ООН признала часть Арктики продолжением России Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу РФ, заявил глава Роснедр Евгений Киселев.

Общество Работники завода Ford во Всеволожске грозят устроить голодовку Иначе члены профсоюза грозят провести забастовку и даже устроить голодовку.

Музыка Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».

Энергетика Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке 63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.

Армия и оружие Власти Пакистана обеспокоены противоспутниковыми испытаниями Индии Власти Пакистана выразили глубокую обеспокоенность в связи с испытанием Индией ракеты, поразившей спутник на низкой орбите, сообщает 3 апреля Geo TV.