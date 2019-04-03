Сбербанк недополучит полмиллиарда долларов от продажи турецкого банкаРБК 06:28

Сбербанк согласился уменьшить долларовую стоимость продаваемого Denizbank на $450 млн. О пересмотре условий продажи турецкого банка стало известно в среду, 3 апреля. Предыдущая версия соглашения между Сбербанком и покупателем, компанией Emirates NBD из ОАЭ, была подписана в мае прошлого года.

Происшествия Суд продлил арест Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Футбол Пеле госпитализировали в Париже Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.

Путешествия Турция стала самой опасной страной для отдыха россиян Самыми опасными признаны страны, далёкие от экстрима и опасных развлечений, — предлагающие пляжный отдых.

Политика В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.

Армия и оружие Вскрылись детали убийства ополченцами украинской карательницы «Ведьмы» В блиндаж на линии соприкосновения на юго-востоке Украины, где погибла пулеметчица ВСУ Яна Червоная с позывным «Ведьма», попали четыре мины разного калибра.

Экономика «Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.

Общество МВД назвало самые опасные регионы России Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.

Происшествия Опубликовано видео задержания мэра Евпатории Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.

Происшествия Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.

Политика Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

Культура Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.

Экономика Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Космос На МКС протестируют оборудование для спутников Оборудование для новых метеорологических спутников и аппаратов дистанционной съемки Земли протестируют на МКС, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Роскосмос".

Политика Президент Алжира подал в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.

Здоровье Главный онколог страны положительно оценил работу специалистов Уфы С работой онкологической службы республики сегодня ознакомился главный онколог России.

Политика Зеленский вызвал Порошенко на дебаты «при всем народе» Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, обошедший действующего главу республики Петра Порошенко в первом туре выборов, принял предложение конкурента прийти на дебаты.

Общество Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Происшествия Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета Прокуратура немецкого города Дармштадта опубликовала первые результаты вскрытия тел жертв крушения бизнес-джета, в котором погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец и перевозивший их летчик.

Наука Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.

Общество Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Политика Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.

Авто Путин расписался на Mercedes российской сборки Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.

Политика Зеленский считает Россию врагом, заявили в его штабе Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает власти России "врагами", передает РИА "Новости".

Общество С экс-директора Библиотеки украинской литературы взыскали 2 млн рублей С экс-директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, осужденной за растрату и экстремизм, взыскали более 2 млн рублей.