Экономика

Сбербанк недополучит полмиллиарда долларов от продажи турецкого банкаРБК 06:28

Сбербанк согласился уменьшить долларовую стоимость продаваемого Denizbank на $450 млн. О пересмотре условий продажи турецкого банка стало известно в среду, 3 апреля. Предыдущая версия соглашения между Сбербанком и покупателем, компанией Emirates NBD из ОАЭ, была подписана в мае прошлого года.
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Сбербанк объяснил пересмотр условий сделки по Denizbank

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