Экономика
Сбербанк недополучит полмиллиарда долларов от продажи турецкого банкаРБК 06:28
Сбербанк согласился уменьшить долларовую стоимость продаваемого Denizbank на $450 млн. О пересмотре условий продажи турецкого банка стало известно в среду, 3 апреля. Предыдущая версия соглашения между Сбербанком и покупателем, компанией Emirates NBD из ОАЭ, была подписана в мае прошлого года.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:33, Ашберн
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Путешествия
Турция стала самой опасной страной для отдыха россиян
Самыми опасными признаны страны, далёкие от экстрима и опасных развлечений, — предлагающие пляжный отдых.
Обновлено в 13:15
Политика
В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Вскрылись детали убийства ополченцами украинской карательницы «Ведьмы»
В блиндаж на линии соприкосновения на юго-востоке Украины, где погибла пулеметчица ВСУ Яна Червоная с позывным «Ведьма», попали четыре мины разного калибра.
Обновлено в 04:44
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Общество
МВД назвало самые опасные регионы России
Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге
Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:32
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
Обновлено вчера в 17:42
Культура
Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира
Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.
Обновлено в 13:05
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Космос
На МКС протестируют оборудование для спутников
Оборудование для новых метеорологических спутников и аппаратов дистанционной съемки Земли протестируют на МКС, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Роскосмос".
Обновлено в 14:04
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено вчера в 15:32
Здоровье
Главный онколог страны положительно оценил работу специалистов Уфы
С работой онкологической службы республики сегодня ознакомился главный онколог России.
Обновлено в 13:30
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты «при всем народе»
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, обошедший действующего главу республики Петра Порошенко в первом туре выборов, принял предложение конкурента прийти на дебаты.
Обновлено в 13:30
Общество
Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд
Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета
Прокуратура немецкого города Дармштадта опубликовала первые результаты вскрытия тел жертв крушения бизнес-джета, в котором погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец и перевозивший их летчик.
Обновлено в 08:49
Наука
Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков
Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.
Обновлено вчера в 07:01
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено в 12:01
Авто
Путин расписался на Mercedes российской сборки
Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский считает Россию врагом, заявили в его штабе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает власти России "врагами", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Футбол
Защитник Петар Занев покинул «Енисей»
Защитник Петар Занев ушел из «Енисея».
Обновлено в 13:25
Общество
С экс-директора Библиотеки украинской литературы взыскали 2 млн рублей
С экс-директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, осужденной за растрату и экстремизм, взыскали более 2 млн рублей.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании
Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.
Обновлено в 08:43