Экономика

Сбербанк не увидел угрозы кредитного «пузыря» в РоссииРоссийская газета 05:52

Рост кредитования в России обусловлен объективными причинами, угрозы появления "пузыря" нет. Такой вывод сделали аналитики Сбербанка, исследовав в рамках проекта "СберДанные" динамику зарплат, величину ставок, сроков, сумм кредитов, их цели и особенности погашения.
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