Экономика
«Сбербанк» не планирует покупать «О’Кей»Finam.Ru 07:49
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Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Общество
Роскомнадзор надеется, что не придется блокировать Twitter и Facebook
Девять месяцев остается у компаний Twitter и Facebook, чтобы выполнить требования российского законодательства о локализации баз персональных данных граждан РФ и избежать блокировки.
Обновлено в 07:29
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Варвару Караулову отпустили по УДО
Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Варвары Карауловой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:11
Общество
Польша вернула Швеции документы о выдаче троих детей россиянина Лисова
Обновлено вчера в 05:29
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Владелец «Ренна» пожертвует 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино окажет помощь в реконструкции собора Парижской Богоматери, где накануне случился сильный пожар.
Обновлено в 02:53
Транспорт
В московском метро ограничили движение на красной ветке
"На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену,", - сообщается в аккаунте Московского метро в Twitter.
Обновлено в 05:30
Авто
Toyota превратит C-HR в электрокроссовер
После дебюта электрифицированных моделей C-HR и IZOA в Китае Toyota планирует выпустить на рынок более десяти электрических моделей в период в 2020 по 2025 год.
Обновлено в 05:56
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Происшествия
Свидетель в суде сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из девяностых
Посетительница кафе «Кофемания» Екатерина Набродская, ставшая случайным свидетелем драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приняла их за бандитов «из девяностых».
Обновлено в 08:15
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Мадриде из-за угрозы взрыва эвакуируют 235-метровый небоскреб
В Мадриде сотрудники правоохранительных органов эвакуируют 235-метровый небоскреб Torre Espacio.
Обновлено в 07:25
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров
Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков
Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Экономика
Власти назвали причину падения производства самолетов и ракет
Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5% после роста на протяжении последних четырех лет.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Собчак обвинила социалистов в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено вчера в 15:33
Экономика
Россиян с низкой зарплатой предлагают освободить от НДФЛ
Предлагается не взыскивать подоходный налог, если после вычета их зарплата будет ниже прожиточного минимума.В среднем, если смотреть по стране, то это зарплаты меньше 13 тысяч рублей, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 00:02
Технологии
Apple Books изучает российский рынок
Несколько представителей Apple Books посетили с визитом Россию и встретились с крупными российскими издательствами, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры трех крупных российских издательств.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу
Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.
Обновлено в 07:12
Авто
Hyundai показал кроссовер Creta нового поколения
Компания Hyundai представила кроссовер ix25 нового поколения, предшественник которого продается в России под названием Creta.
Обновлено в 06:52
Общество
В Петербурге разрешили вкладывать маткапитал в садовые домики
Ранее в городских законах была определена возможность приобретать на средства материнского капитала садовые земельные участки.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Актриса Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа
Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.
Обновлено в 06:58
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет
Обновлено в 07:35
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Общество
Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников
Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23