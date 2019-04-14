Экономика
Сбербанк не планирует покупать «О`Кей»Коммерсантъ 08:29
Сбербанк рассматривает финансирование сделки по группе «О`Кей», но не планирует покупать ритейлера, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф. Ранее Сбербанк сообщал, что «не планирует приобретение ритейлера "О`Кей" в собственных интересах».
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Мы не приобретаем компанию. Насколько мне известно, ведутся переговоры о финансировании, но пока я подробностей никаких не знаю, ничего прокомментировать не могу. Мы как один из финансирующих банков рассматриваем эту сделку, но не планируем приобретать компанию.
— Герман Греф, российский политикБанки.ру 08:00
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