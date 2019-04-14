Экономика

Сбербанк не планирует покупать «О`Кей»Коммерсантъ 08:29

Сбербанк рассматривает финансирование сделки по группе «О`Кей», но не планирует покупать ритейлера, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф. Ранее Сбербанк сообщал, что «не планирует приобретение ритейлера "О`Кей" в собственных интересах».
Читать в источнике
Герман Греф
Мы не приобретаем компанию. Насколько мне известно, ведутся переговоры о финансировании, но пока я подробностей никаких не знаю, ничего прокомментировать не могу. Мы как один из финансирующих банков рассматриваем эту сделку, но не планируем приобретать компанию.
— Герман Греф, российский политикБанки.ру 08:00

Подробнее о событии

Греф: «Сбербанк» не планирует покупать «О`Кей»

АБН09:47

Сбербанк не будет покупать «Окей», но поможет финансировать продажу

Фонтанка.Ру09:31

О’Кей, государство. Почему страсть российских госбанков к шопингу вызывает беспокойство у экономистов

DP.RUвчера в 02:32

Сбербанк не планирует покупать «О`Кей»

Коммерсантъ08:29

Греф: Сбербанк не планирует покупать «О’кей»

Ведомости08:00

Сбербанк изучает возможность покупки торговой сети «О’Кей»

МР7.рувчера в 05:05

Сбербанк передал первую часть портфеля кредитов ОПК Промсвязьбанку

ТАСС09:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 10:00, Ашберн
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Политика

Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.
Обновлено в 06:25
Футбол

Назначены арбитры на ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы

Стала известны арбитры, которые будут работать на ответных четвертьфинальных матчах Лиги Европы. Российские рефери на игры не делегированы.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли вернула девичью фамилию

Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа: обретя свободу от супружеских обязательств не только фактически, но и юридически, она отказалась от приставки "Питт".
Обновлено в 09:07
Общество

В Петербурге открыли памятник Алферову

Обновлено в 09:51
Армия и оружие

Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35

Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35 в соответствии с контрактом, передает ТАСС во вторник, 16 апреля.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина

О новой избраннице Марата пока ничего неизвестно, сам актер о своей личной жизни после развода предпочитает не говорить.
Обновлено в 04:53
Общество

Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России

Обновлено в 07:10
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Отец Карауловой назвал торжеством справедливости решение суда об УДО

Решение суда об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, пытавшейся вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство» (ИГ), является торжеством справедливости.
Обновлено в 07:39
Общество

Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора

Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

Свидетель приняла компанию Кокорина и Мамаева за уголовную группировку

Обновлено в 07:45
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Финансы

Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах

О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Котировки акций Сбербанка на объявление дивидендов отреагировали снижением.
Обновлено в 07:41
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Автоспорт

Мартин Брандл: Квяту навредила его репутация

Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт Sky Sports F1 Мартин Брандл встал на сторону Даниила Квята после Гран При Китая, заявив, что его штраф за столкновение с пилотами McLaren был слишком жёстким.
Обновлено в 05:31
Общество

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено в 09:16
Авто

Lexus представил свой первый минивэн LM

На 18-м автосалоне в Шанхае японская компания Lexus представила новый роскошный минивэн Lexus LM.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Обновлено вчера в 22:02
Политика

Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам

Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика

Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Шесть лет этот педофил принуждал ребенка к своим плотским утехам.
Обновлено в 06:20
Здоровье

Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян

Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Как выглядит Саша Савельева после родов

В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой. Спустя пару недель певица выложила снимок, на котором позирует во время прогулки.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет

Обновлено в 07:35
Авто

Renault запустил в серию доступный электрический кроссовер K-ZE

Сегодня в Шанхае стартовал 18-ый международный автосалон, в рамках которого Renault показала свой новый электрический кроссовер K-ZE.
Обновлено в 04:34
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019

Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес

«Роется в помойке»: Пугачева оскорбила Кудрявцеву

Алла Пугачева в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале набросилась с критикой на ведущую программы "Секрет на миллион" Леру Кудрявцеву.
Обновлено в 06:09
Технологии

«Юла» повернулась к мужской аудитории

Почему фирменный стиль изменился, объяснили в руководстве компании. «Юла» создана в 2016 году компанией Mail.Ru Group.
Обновлено в 09:23
Наука

Определено происхождение британцев эпохи неолита

По результатам исследования геномов ученые пришли к выводу, что древние британцы были больше генетически похожи на жителей Иберии и произошли от фермеров Средиземноморья.
Обновлено в 09:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное