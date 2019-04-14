Сбербанк не планирует покупать «О`Кей»Коммерсантъ 08:29

Мы не приобретаем компанию. Насколько мне известно, ведутся переговоры о финансировании, но пока я подробностей никаких не знаю, ничего прокомментировать не могу. Мы как один из финансирующих банков рассматриваем эту сделку, но не планируем приобретать компанию.

Сбербанк рассматривает финансирование сделки по группе «О`Кей», но не планирует покупать ритейлера, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф. Ранее Сбербанк сообщал, что «не планирует приобретение ритейлера "О`Кей" в собственных интересах».

Происшествия Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.

Хоккей Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.

Политика Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.

Футбол Назначены арбитры на ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы Стала известны арбитры, которые будут работать на ответных четвертьфинальных матчах Лиги Европы. Российские рефери на игры не делегированы.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли вернула девичью фамилию Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа: обретя свободу от супружеских обязательств не только фактически, но и юридически, она отказалась от приставки "Питт".

Армия и оружие Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35 Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35 в соответствии с контрактом, передает ТАСС во вторник, 16 апреля.

Шоу-бизнес У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина О новой избраннице Марата пока ничего неизвестно, сам актер о своей личной жизни после развода предпочитает не говорить.

Происшествия Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.

Общество Отец Карауловой назвал торжеством справедливости решение суда об УДО Решение суда об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, пытавшейся вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство» (ИГ), является торжеством справедливости.

Общество Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Финансы Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Котировки акций Сбербанка на объявление дивидендов отреагировали снижением.

Автоспорт Мартин Брандл: Квяту навредила его репутация Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт Sky Sports F1 Мартин Брандл встал на сторону Даниила Квята после Гран При Китая, заявив, что его штраф за столкновение с пилотами McLaren был слишком жёстким.

Общество В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.

Авто Lexus представил свой первый минивэн LM На 18-м автосалоне в Шанхае японская компания Lexus представила новый роскошный минивэн Lexus LM.

Политика Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.

Происшествия В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Шесть лет этот педофил принуждал ребенка к своим плотским утехам.

Здоровье Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

Шоу-бизнес Как выглядит Саша Савельева после родов В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой. Спустя пару недель певица выложила снимок, на котором позирует во время прогулки.

Авто Renault запустил в серию доступный электрический кроссовер K-ZE Сегодня в Шанхае стартовал 18-ый международный автосалон, в рамках которого Renault показала свой новый электрический кроссовер K-ZE.

Шоу-бизнес «Роется в помойке»: Пугачева оскорбила Кудрявцеву Алла Пугачева в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале набросилась с критикой на ведущую программы "Секрет на миллион" Леру Кудрявцеву.

Технологии «Юла» повернулась к мужской аудитории Почему фирменный стиль изменился, объяснили в руководстве компании. «Юла» создана в 2016 году компанией Mail.Ru Group.