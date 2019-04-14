Экономика
Сбербанк не планирует покупать «О`Кей»Коммерсантъ 08:29
Сбербанк рассматривает финансирование сделки по группе «О`Кей», но не планирует покупать ритейлера, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф. Ранее Сбербанк сообщал, что «не планирует приобретение ритейлера "О`Кей" в собственных интересах».
Читать в источнике
Оценить
Мы не приобретаем компанию. Насколько мне известно, ведутся переговоры о финансировании, но пока я подробностей никаких не знаю, ничего прокомментировать не могу. Мы как один из финансирующих банков рассматриваем эту сделку, но не планируем приобретать компанию.
— Герман Греф, российский политикБанки.ру 08:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 10:00, Ашберн
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Политика
Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.
Обновлено в 06:25
Футбол
Назначены арбитры на ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Стала известны арбитры, которые будут работать на ответных четвертьфинальных матчах Лиги Европы. Российские рефери на игры не делегированы.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли вернула девичью фамилию
Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа: обретя свободу от супружеских обязательств не только фактически, но и юридически, она отказалась от приставки "Питт".
Обновлено в 09:07
Общество
В Петербурге открыли памятник Алферову
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35
Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35 в соответствии с контрактом, передает ТАСС во вторник, 16 апреля.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина
О новой избраннице Марата пока ничего неизвестно, сам актер о своей личной жизни после развода предпочитает не говорить.
Обновлено в 04:53
Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России
Обновлено в 07:10
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Отец Карауловой назвал торжеством справедливости решение суда об УДО
Решение суда об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, пытавшейся вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство» (ИГ), является торжеством справедливости.
Обновлено в 07:39
Общество
Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора
Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Финансы
Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах
О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Котировки акций Сбербанка на объявление дивидендов отреагировали снижением.
Обновлено в 07:41
Автоспорт
Мартин Брандл: Квяту навредила его репутация
Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт Sky Sports F1 Мартин Брандл встал на сторону Даниила Квята после Гран При Китая, заявив, что его штраф за столкновение с пилотами McLaren был слишком жёстким.
Обновлено в 05:31
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено в 09:16
Авто
Lexus представил свой первый минивэн LM
На 18-м автосалоне в Шанхае японская компания Lexus представила новый роскошный минивэн Lexus LM.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам
Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика
Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Шесть лет этот педофил принуждал ребенка к своим плотским утехам.
Обновлено в 06:20
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Как выглядит Саша Савельева после родов
В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой. Спустя пару недель певица выложила снимок, на котором позирует во время прогулки.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет
Обновлено в 07:35
Авто
Renault запустил в серию доступный электрический кроссовер K-ZE
Сегодня в Шанхае стартовал 18-ый международный автосалон, в рамках которого Renault показала свой новый электрический кроссовер K-ZE.
Обновлено в 04:34
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
«Роется в помойке»: Пугачева оскорбила Кудрявцеву
Алла Пугачева в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале набросилась с критикой на ведущую программы "Секрет на миллион" Леру Кудрявцеву.
Обновлено в 06:09
Технологии
«Юла» повернулась к мужской аудитории
Почему фирменный стиль изменился, объяснили в руководстве компании. «Юла» создана в 2016 году компанией Mail.Ru Group.
Обновлено в 09:23
Наука
Определено происхождение британцев эпохи неолита
По результатам исследования геномов ученые пришли к выводу, что древние британцы были больше генетически похожи на жителей Иберии и произошли от фермеров Средиземноморья.
Обновлено в 09:44