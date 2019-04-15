Экономика

«Сбербанк» не планирует покупать «О’Кей»Finam.Ru 07:49

"Сбербанк" не планирует покупать ритейлера "О'Кей".
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Герман Греф
Мы не приобретаем компанию. Насколько мне известно, ведутся переговоры о финансировании, но пока я подробностей никаких не знаю, ничего прокомментировать не могу. Мы как один из финансирующих банков рассматриваем эту сделку, но не планируем приобретать компанию.
— Герман Греф, российский политикБанки.ру 08:00

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