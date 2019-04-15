Экономика
«Сбербанк» не планирует покупать «О’Кей»Finam.Ru 07:49
Оценить
Мы не приобретаем компанию. Насколько мне известно, ведутся переговоры о финансировании, но пока я подробностей никаких не знаю, ничего прокомментировать не могу. Мы как один из финансирующих банков рассматриваем эту сделку, но не планируем приобретать компанию.
— Герман Греф, российский политикБанки.ру 08:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Авто
Обновился универсал Mini Clubman
В Европе Mini Clubman можно снабдить бензиновыми моторами с отдачей от 97 до 190 л.с. или дизельными двигателями, развивающими от 115 до 188 л.с. В будущем появится и самая мощная модификация JCW.
Обновлено в 07:29
Энергетика
«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения
Льготы для южной части Приобского месторождения могут составить 140-200 млрд руб. за десять лет в зависимости от того, что является базой для расчета вычета по НДПИ, сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.
Обновлено в 08:40
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
Обновлено в 09:58
Политика
Генпрокурор Украины отреагировал на освобождение Савченко
Украинский генпрокурор Юрий Луценко дал комментарий после того, как депутат Верховной рады Надежда Савченко и глава центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан вышли на свободу после очередного заседания суда.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Футбольный вратарь из Армении скончался после выстрела в голову
Вратарь футбольного клуба "Арарат-2" Мушег Гевондян скоропостижно скончался от огнестрельного ранения в голову.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак
Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Футбол
Матч «Зенит» — «Краснодар» рассудит бригада Карасева
Матч 24 тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Зенит» рассудит один из самых известных рефери в стране — москвич Сергей Карасев.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения
Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено в 04:50
Авто
Hyundai представил кроссовер Creta нового поколения
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
CNN: Пентагон изучает решения по «сдерживанию России» в Венесуэле
США разрабатывают военные решения для сдерживания «российского, китайского и кубинского влияния» в Венесуэле при правлении президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:34
Технологии
Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково
Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.
Обновлено в 10:11
Политика
Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Реликвии Собора Парижской Богоматери не погибли в огне
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Финансы
Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза
Прибыль российских банков за январь-март 2019 года составила 587 млрд рублей. Такие данные приводит 16 апреля пресс-служба Банка России.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Здоровье
Копейчане пожаловались главе региона на нехватку скорых
Есть на что пожаловаться и горожанам. Люди рассказали Алексею Текслеру о нехватке машин скорой помощи.
Обновлено в 04:47
Космос
Ученые объяснили изменения, произошедшие в «туманности» Вселенной
Международная команда астрономов заявила, что большие различия в "туманности" ранней Вселенной вызвали островки холодного газа, исчезнувшие после того, как она нагрелась после Большого взрыва.
Обновлено в 09:11
Общество
Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей
Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Как выглядит Саша Савельева после родов
В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой. Спустя пару недель певица выложила снимок, на котором позирует во время прогулки.
Обновлено в 02:01