Экономика
Сбербанк не изменит ставки по ипотеке из-за введения ипотечных каникулГоворит Москва вчера в 02:25
С 31 июля заёмщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут взять так называемые ипотечные каникулы. Они предполагают шестимесячный льготный период, на время которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер.
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