С 31 июля заёмщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут взять так называемые ипотечные каникулы. Они предполагают шестимесячный льготный период, на время которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер.

Сбербанк не изменит ставки по ипотеке из-за введения ипотечных каникул

Гаджеты Honor объяснила, чем отличаются линейки Honor M/N/V/X Линейка Honor M (Magic) экспериментирует с технологиями будущего, линейка Honor V предлагает лучшие технологии, серия Honor N и цифровые модели (Honor 20, 20 Pro) сосредоточены на технологических тенденциях.

Общество В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.

Энергетика Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза» Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.

Финансы Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.

Происшествия Северная Корея задержала российское судно Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.

Экономика Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа Минфин России предлагает со следующего года вдвое повысить ставку сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования – до 500 рублей.

Политика Ельцин собирался продать Карелию Финляндии Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.

Музыка Кристина Агилера упала во время концерта в Петербурге Во время исполнения первой песни на концерте в Петербурге, Кристина Агилера спускалась по лестнице, где оступилась и упала.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Армия и оружие Китай отказался от участия в ядерной гонке «Китай не участвует ни в какой гонке вооружений с любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности», — сказано книге, выдержки из которой приводит ТАСС.

Политика В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Происшествия На Камчатке госпитализировали упавших на вездеходе в ущелье геологов На Камчатке госпитализировали геологов, пострадавших при падении в ущелье в Быстринском районе вездехода, на котором они ехали.

Происшествия При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека Четыре человека погибли в результате катастрофы легкого самолета на севере Мексики.

Музыка Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.

Армия и оружие Огненный ливень. На что способны новые пушки для российской бронетехники "Кинжал" для "Арматы" Со времен СССР технику Сухопутных войск и ВДВ оснащают тремя типами скорострельных пушек.

Футбол Лионель Месси дисквалифицирован на один матч В матче за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили Лионель Месси повздорил с чилийским полузащитником Гари Меделем.

Наука Популярный продукт оказался смертельно опасным Еще с 1974 года ученые предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который включают в состав тысячи различных продуктов, в том числе диетических безалкогольных напитков.

Политика Мэра Киева Кличко вызвали на допрос Мэра украинской столицы Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Политика Лидер партии Зеленского не допускает объявления амнистии в Донбассе Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса.