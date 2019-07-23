Экономика

Сбербанк не изменит ставки по ипотеке из-за введения ипотечных каникулГоворит Москва 02:25

С 31 июля заёмщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут взять так называемые ипотечные каникулы. Они предполагают шестимесячный льготный период, на время которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:01, Вашингтон
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