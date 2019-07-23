С 31 июля заёмщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут взять так называемые ипотечные каникулы. Они предполагают шестимесячный льготный период, на время которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер.

Сбербанк не изменит ставки по ипотеке из-за введения ипотечных каникул

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