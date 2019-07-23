Недвижимость

Сбербанк не изменит ставки по ипотеке из-за введения ипотечных каникулГоворит Москва вчера в 02:25

С 31 июля заёмщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут взять так называемые ипотечные каникулы. Они предполагают шестимесячный льготный период, на время которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер.
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Недвижимые проценты

Российская газетавчера в 12:20

Сбербанк раскрыл, кому неохотно одобряют заявку на ипотеку

News.ru22 июля в 23:46

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

Известиявчера в 02:38

Сбербанк не намерен менять процентные ставки из-за «ипотечных каникул»

Коммерсантъвчера в 02:41

Мы не закладываем «ипотечные каникулы» как фактор повышения ставок

ПРАЙМвчера в 03:00

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

РЕН ТВвчера в 03:25

Сбербанк: большинство «ипотечных каникул» будут брать на максимальный срок

РИА Новостивчера в 02:43
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 02:07, Вашингтон
Политика

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Армия и оружие

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Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
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Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено вчера в 11:25
Кино

Уэсли Снайпс прокомментировал перезагрузку «Блэйда»

Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы

В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье

В России захотели устранить главную проблему скорой помощи

Ранее в июле Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков, включая отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.
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Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено вчера в 17:21
Общество

Опубликован самый короткий IQ-тест

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Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
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Безмембранные капли могут оказаться предшественниками живых клеток

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Обновлено 21 июля в 23:57
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
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Кино

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Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».
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Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.
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Росстат назвал реальную зарплату россиян

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Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.
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Авто

Компания Kia презентовала новый кроссовер Kia Seltos

Корейский автопроизводитель Kia выпустил новый кроссовер Seltos. Выход модели на мировой рынок намечен на осень 2019 года.
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«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом

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Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием

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ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
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Жители Сибири просят ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров

Почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области.
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