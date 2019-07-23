Экономика
Сбербанк не изменит ставки по ипотеке из-за введения ипотечных каникулГоворит Москва вчера в 02:25
С 31 июля заёмщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут взять так называемые ипотечные каникулы. Они предполагают шестимесячный льготный период, на время которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер.
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Происшествия
Навальный сообщил, что его задержали
Обновлено в 03:11
Происшествия
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Экономика
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Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
Сгоревший детский лагерь в Хабаровском крае закроют
Обновлено в 02:47
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
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Энергетика
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Обновлено вчера в 18:14
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Авто
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Обновлено в 01:17
Политика
Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
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Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Анталье
Обновлено в 03:10
Происшествия
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Байкерша задержана, по факту происшествия возбуждено уголовное дело («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).
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Спорт
Сунь Ян назвал лузером объявившего ему бойкот британского пловца
Двукратный олимпийский чемпион в плавании Сунь Ян назвал лузером объявившего бойкот китайцу спортсмена из Англии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:27
Авто
Коллекцию редких японских автомобилей продадут на аукционе
На аукционе Classic Car Auctions, будут проданы 12 культовых японских машин, наиболее редкими из них являются два экземпляра Mitsubishi Lancer Evolution, в исполнении Tommi Makinen.
Обновлено вчера в 16:38
Космос
Робот «Федор» задержится на МКС
Обновлено в 01:31
Происшествия
Туриста избили в Судаке после отказа платить за фото с животным
Мужчина пострадал от группы неизвестных под стенами крепости в Судаке. Его избили из-за отказа платить за снимок с животными.
Обновлено в 03:11
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Здоровье
У 37-летней петербурженки родилась четверня
Обновлено в 01:40
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
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Обновлено вчера в 04:51
Общество
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба
Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Путешествия
Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней
Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Финансы
Аналитики предрекают скорый обвал рубля
Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.
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Общество
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Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
Гаджеты
Xiaomi стала лидером по продажам телевизоров
Чуть ранее стало известно, что Xiaomi занимает 39% рынка телевизоров в Индии и очень быстрыми темпами завоевывает популярность в России.
Обновлено в 01:58
Музыка
Клип группы Queen набрал более миллиарда просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
На Москве-реке перевернулась лодка — есть пострадавшие
Обновлено в 03:21