Экономика

Сбербанк не изменит ставки по ипотеке из-за введения ипотечных каникулГоворит Москва вчера в 02:25

С 31 июля заёмщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут взять так называемые ипотечные каникулы. Они предполагают шестимесячный льготный период, на время которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Недвижимые проценты

Российская газетавчера в 12:20

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

РЕН ТВвчера в 03:25

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

Известиявчера в 02:38

Сбербанк не намерен менять процентные ставки из-за «ипотечных каникул»

Коммерсантъвчера в 02:41

Мы не закладываем «ипотечные каникулы» как фактор повышения ставок

ПРАЙМвчера в 03:00

Сбербанк раскрыл, кому неохотно одобряют заявку на ипотеку

News.ru22 июля в 23:46

Сбербанк: большинство «ипотечных каникул» будут брать на максимальный срок

РИА Новостивчера в 02:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Происшествия

Навальный сообщил, что его задержали

Обновлено в 03:11
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Экономика

Nissan сократит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации

Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует уволить порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передаёт 23 июля агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия

Сгоревший детский лагерь в Хабаровском крае закроют

Обновлено в 02:47
Политика

Ельцин собирался продать Карелию Финляндии

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено 21 июля в 23:57
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Общество

Опубликован список любимых сериалов Елизаветы II

Британские СМИ рассказали, какие сериалы и шоу любит смотреть королева Елизавета II.
Обновлено вчера в 18:27
Авто

Citroen в Германии переименовывают в Zitrön

Руководители автомобильной компании Citroen Germany подтвердили, что бренд в отдельно взятой стране переименовывают.
Обновлено в 01:17
Политика

Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании

Ранее стало известно, что Европейская комиссия готова установить рабочие отношения с любым новым премьер-министром Великобритании.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Анталье

Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским морем

Обновлено в 02:19
Происшествия

На Ильюшина поймали байкершу с килограммом наркотиков

Байкерша задержана, по факту происшествия возбуждено уголовное дело («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).
Обновлено в 02:23
Спорт

Сунь Ян назвал лузером объявившего ему бойкот британского пловца

Двукратный олимпийский чемпион в плавании Сунь Ян назвал лузером объявившего бойкот китайцу спортсмена из Англии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:27
Авто

Коллекцию редких японских автомобилей продадут на аукционе

На аукционе Classic Car Auctions, будут проданы 12 культовых японских машин, наиболее редкими из них являются два экземпляра Mitsubishi Lancer Evolution, в исполнении Tommi Makinen.
Обновлено вчера в 16:38
Космос

Робот «Федор» задержится на МКС

Обновлено в 01:31
Происшествия

Туриста избили в Судаке после отказа платить за фото с животным

Мужчина пострадал от группы неизвестных под стенами крепости в Судаке. Его избили из-за отказа платить за снимок с животными.
Обновлено в 03:11
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Здоровье

У 37-летней петербурженки родилась четверня

Обновлено в 01:40
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Общество

Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба

Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Путешествия

Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней

Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Финансы

Аналитики предрекают скорый обвал рубля

Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.
Обновлено в 03:33
Происшествия

На Камчатке госпитализировали упавших на вездеходе в ущелье геологов

Обновлено в 02:02
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России

Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
Гаджеты

Xiaomi стала лидером по продажам телевизоров

Чуть ранее стало известно, что Xiaomi занимает 39% рынка телевизоров в Индии и очень быстрыми темпами завоевывает популярность в России.
Обновлено в 01:58
Музыка

Клип группы Queen набрал более миллиарда просмотров на YouTube

Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

На Москве-реке перевернулась лодка — есть пострадавшие

Обновлено в 03:21
Главное