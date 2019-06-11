Финансы
Сбербанк назвал условия снижения ставки по ипотекеКоммерсантъ 02:28
Если ключевая ставка Банка России во втором полугодии 2019 года снизится, а инфляция замедлится, то Сбербанк сможет снова снизить ставки по ипотеке, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью «РИА Новости».
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Назван самый «популярный» возраст россиян для вступления в брак
Чаще всего россияне вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2018 год.
Обновлено в 00:43
Финансы
Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей
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Обновлено вчера в 22:01
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Обновлено вчера в 23:25
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У греческого острова Лесбос затонуло судно с мигрантами
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Обновлено вчера в 20:04
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СМИ узнали о письме Сечина Козаку по компенсациям за нефть из «Дружбы»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей от загрязнения сырья в трубопроводе «Дружба», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:48
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Умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
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СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца
Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.
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Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью
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Роскачество проверило детские подгузники
Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
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