Экономика
Сбербанк назвал три тренда в области киберпреступленийРИА Новости 09:06
Кузнецов летом прошлого года говорил, что ущерб российской экономике в 2018 году от кибермошенников может составить 1,3 триллиона рублей. При этом он отмечал, что показатель потерь самого Сбербанка от деятельности хакеров равен нулю уже несколько лет подряд.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Футбол
«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо
При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
Обновлено в 06:29
Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:15
Происшествия
Силовики пришли к родственникам предполагаемого автора «Сталингулага»
Силовики в пятницу, 26 апреля, пришли с обысками к родственникам возможного автора Telegram-канала «Сталингулаг» — уроженца Махачкалы Александра Горбунова.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Начальник Генштаба Герасимов переговорил по телефону с главкомом НАТО
В Минобороны РФ сообщили о телефонном разговоре начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Кертиса Скапарротти.
Обновлено в 06:56
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»
«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Обновлено вчера в 12:48
Общество
Температурный рекорд побит в Москве
Обновлено в 07:52
Религия
Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу
Все с трепетом ждут воскресного праздника – Пасху. Для воцерквленного человека сегодня главное – участие в богослужениях Великой субботы.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
В ДНР заявили о прибытии украинских снайперов к Горловке
Представитель управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов рассказал о то, что к линии соприкосновения в Донбассе прибыли украинские снайперы.
Обновлено в 09:08
Религия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Обновлено в 07:33
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Здоровье
В калининградском зоопарке от болезни умер орангутан Бенджамин
Самец борнейского орангутана по кличке Бенджамин умер от болезни в калининградском зоопарке.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Политика
Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского
Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.
Обновлено в 08:08
Политика
В Госдуме поддержали заявление Эрдогана по С-400
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Ковальчук объяснила, почему попросила голосовать за дочь Алсу
Юлия Ковальчук добавила, что много раз встречала ситуации, когда люди, называющие себя друзьями, предавали в карьере и в жизни.
Обновлено в 05:18
Музыка
Учился на летчика, развозил кассеты и пек хлеб: Стасу Михайлову исполнилось 50
Слава пришла к артисту после выхода песни "Без тебя" 27 апреля свой 50-й день рождения отмечает российский эстрадный певец, автор песен, актер и продюсер Станислав Михайлов, больше известный, как Стас Михайлов.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков
Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Обновлено в 08:59
Общество
Только половина жителей России знает, что празднуют в Пасху
Опрос показал, что дату Пасхи знают 77% жителей России, а вот точно ответить, что в этот день празднуется смогли только 50%.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
Под Ленинградом нашли 16 минометных мин
Обновлено в 08:31
Происшествия
На Урале ребенок погиб после катания с горки
Обновлено в 08:14
Политика
Погранслужба Украины сообщила о проблемах на границе с Крымом
Украинские пограничники заявили, что на границе с Крымом возникли осложнения при проведении пропускных операций.
Обновлено в 07:53