Экономика
Сбербанк назвал главные тренды в киберпреступностиАМИТЕЛ вчера в 23:21
Вторым трендом Кузнецов назвал утечку данных. По его словам, в этой области уже появился развивающийся рынок. Также зампред правления Сбербанка выделил мошенничества, в частности с помощью социальной инженерии.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:45, Ашберн
Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Происшествия
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Музыка
Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Политика
Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов
Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 21:22
Политика
Во Франции выступили против антироссийских санкций
Французская партия "Национальное объединение" намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне, пишет газета "Известия".
Обновлено в 20:06
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после своей победы
Избранный президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал слова Владимира Путина о российских паспортах для украинцев.
Обновлено в 09:23
Авто
Россиянами озвучены самые полезные в автомобиле опции
В конечном результате оказалось, что больше всего автовладельцы ценят такую опцию в их автомашине как подогреваемое лобовое стекло.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Политика
Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама
Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
Обновлено в 16:54
Футбол
Стало известно, за что Неймар ударил болельщика после матча
Обновлено в 18:47
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны
Российские истребители дважды за прошедшую неделю поднимались в воздух на перехват у границ России.
Обновлено в 19:58
Авто
Еще есть шанс купить: у Bugatti осталось всего 100 «Широнов»
У компании Bugatti осталось менее ста непроданных гиперкаров Chiron. Всего производитель планирует собрать 500 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Общество
В РФ появится единая база злостных нарушителей ПДД
ГИБДД займется сбором данных о злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено в 20:57
Происшествия
В Хабаровске из-за гибели пилотов отменили акцию «Эскадрилья героев»
Акция "Эскадрилья героев", которая планировалась 9 мая в Хабаровске, отменена из-за гибели начальника посадочной площадки Калинка Владимира Лвешина, который был организатором этого мероприятия, сообщается на сайте аэродрома Калинка.
Обновлено в 20:38
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада
Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.
Обновлено в 19:03
Единоборства
Российские бойцы ММА устроили потасовку перед турниром
Обновлено в 19:47
Экономика
На Камчатке начинается официальная часть визита полпреда Юрия Трутнева
В понедельник на Камчатке пройдет деловая часть визита полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Обновлено в 15:37
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Детки Галкина и Пугачевой красиво поздравили родителей с Пасхой
Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой отмечает праздник Пасхи. По традиции, с праздником родителей поздравили их детки, Елизавета и Гарри.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Два американских эсминца прошли через Тайваньский пролив
Два корабля американских ВМС прошли в воскресенье, 28 апреля, через Тайваньский пролив между одноименным островом и материковой частью Китая, передает агентство Reuters, ссылаясь на заявление Тихоокеанского флота ВМС США.
Обновлено в 21:26
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:58
Авто
Renault объявила дату презентации нового кросс-купе Arkana
Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено в 07:20
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16